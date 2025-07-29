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賴總統出訪推遲真正原因為何？ 馬文君：外媒、美政要已給答案

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
金融時報報導美國總統川普拒絕讓賴清德總統過境紐約。圖／聯合報系資料照片
金融時報報導美國總統川普拒絕讓賴清德總統過境紐約。圖／聯合報系資料照片

總統府昨天宣布，賴清德總統考量南部風災復原及美國將公布對等關稅等不確定性，推遲近期出訪巴拉圭、瓜地馬拉及貝里斯。立委馬文君今天表示，真正原因並非救災或經貿因素，而是美方拒絕賴總統在行程中過境紐約，政府對外說明與事實存在落差。

馬文君說，外媒彭博、金融時報報導，美國政府顧及與中國大陸即將展開貿易談判，以及未來可能舉行「川習會」，決定不安排賴總統過境紐約。美國眾議院前議長裴洛西也在社群媒體發文證實，引發各界對總統出訪延後真正原因的揣測與關注。

馬文君表示，如果不是美方態度明確，賴政府不會突然宣布推遲訪問，美國已經表示不讓賴清德總統過境，但政府仍以救災和對等關稅為理由，顯然與事實不符。

她強調，國內藍綠在許多議題上立場不同，政治攻防頻繁，但元首出訪代表的是中華民國的國格與尊嚴，朝野及全體國人都不希望總統受到任何矮化或不尊重。聽到賴總統因這原因推遲行程，確實感到顏面無光。

馬文君指出，目前正值美國即將公布對等關稅的重要時刻，雖然從現有訊息看情勢不樂觀，但朝野與人民會與政府共體時艱。她提醒，賴總統應正視川普政府「重中輕台」的態度，思考未來如何應對，而不是以其他理由搪塞民眾。唯有面對真實的國際情勢，才可能制定務實的外交策略，避免陷入被動或遭邊緣化的困境。

英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。圖／聯合報系資料照片
英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。圖／聯合報系資料照片

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