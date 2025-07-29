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加速內閣改組？31日朝野協商檢討卓榮泰、吳釗燮

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

立法院會29日上午僅開16分鐘即散會，討論事項共13案全部待黨團協商。其中「對行政院長卓榮泰提出譴責」、「國安會秘書長吳釗燮應自行請辭下台」等共四個提案，立法院通知，將於31日下午13時召開朝野協商。726大罷免結束後，執政黨失利，各界不斷傳出敦促內閣改組的聲浪，此時立院對於行政部門的檢討，也是加速內閣改組的推力之一。

立法院29日院會由副院長江啟臣主持會議，僅處理上周五院會朝野共識的討論事項共13案，全部仍待黨團協商，院會當中沒有三讀或通過任何議案、法案，從宣布開會到會議結束僅花了16分鐘。因此也引發外界質疑，本會期延長至8月31日，成為立院史上最長會期，是否有必要性。

在院會後，立法院送出朝野黨團協商通知，將於31日下午13時召開會議，由民眾黨立院黨團總召黃國昌主持，會中預計協商四項民眾黨團提案，包括：「對行政院長卓榮泰提出最嚴厲之譴責案」、「國安會秘書長吳釗燮應自行請辭下台」、「將柯建銘送交紀律委員會」等公決案。會中將請行政院、國安會官員列席。

大罷免上周甫落幕，24名國民黨立委守住國會席次，立院朝野版圖未改變。對於這次投票結果，外界呼籲，執政黨應該有一番檢討作為，以突破當前的憲政僵局，因此不斷傳出敦促內閣改組的聲浪，立法院此刻朝野協商檢討卓榮泰、吳釗燮等案，預料將是為內閣改組推波助瀾的力量之一。

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