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因應823罷免 國民黨主席改選擬9月登記10月18日投票

中央社／ 台北29日電

國民黨主席將改選，組發會預計30日提出相關選舉辦法，黨內人士今天指出，為因應823的7席藍委罷免案，主席選舉登記將待罷免案後，於9月初開始辦理，預計10月18日舉行選舉，10月底或11月初召開全代會交接。

大罷免結果26日出爐，國民黨守住24席立委席次，後續除要面對8月23日另一波7位立委罷免案，黨主席選舉也將展開。國民黨組發會預計在30日提出黨主席選舉辦法與時程，送中常會通過。

由於多位國民黨立委都呼籲，盼黨主席選舉相關時程能等823後再啟動，目前應全力團結面對剩餘7席藍委的罷免案，據了解，由於國民黨中央也視823的立委罷免案為重中之重，因此也認為這段時間不宜節外生枝，造成不必要的困擾。

黨內人士今天說，目前組發會草擬的黨主席選舉辦法，為因應823的罷免投票，規畫9月初才要進行相關的登記作業，選舉時間則規畫在10月18日進行，預計10月底或11月初舉辦全國代表大會，進行黨主席交接。

黨內人士也表示，相關時程都是依照規定進行，因此沒有所謂延選的問題。目前全黨上下，就是專注823第二場的罷免案，目標是全力守護這7席的國民黨立委，1席都不能少。

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