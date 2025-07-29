風災亟待重建 特別條例卻要協商 張嘉郡：災民情何以堪

丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，國民黨立院黨團提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，今於立法院會逕付二讀，交付協商。國民黨立委張嘉郡表示，連這種協助人民重建的條例都要拖進朝野協商程序，讓人感到無奈，也讓災民情何以堪。

張嘉郡表示，丹娜絲颱風與接續豪雨重創中南部與東部，不只是農損慘重，更有大量民宅毀損。至今災後已過三周，部分區域仍無訊號，屋頂破損、牆面崩塌的民宅還在排隊等修復。更讓人痛心的是，傳出有鄉親因自行爬上屋頂蓋帆布不慎摔落，甚至還有人遭假裝修繕的詐騙集團欺騙，顯示現行「災防法」面對此類大規模災害，恐怕已無法應付。

張嘉郡指出，因此已呼籲行政院應本於職責，儘速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」，讓各項補助與重建能夠有明確法源與預算，減輕災民負擔，如過去九二一地震與莫拉克風災，皆提出災後特別條例，來協助災民啟動重建機制。

張嘉郡說，行政院至今仍未提出，因此才將特別條例列為討論事項，建請行政院儘速提出，如果連這種協助人民重建的條例，都還要拖進朝野協商程序，實在讓人感到無奈，也讓災民情何以堪。

張嘉郡強調，現在中南部又正遭到豪雨侵襲，災情可謂雪上加霜，希望行政院不要再裹足不前，希望行政院能儘快主動提出，只要是對災民有利、對重建有幫助，都會全力支持，讓各級政府有所依循、讓災民早日恢復正常生活。