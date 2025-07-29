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南非更名降等台灣駐處 外交部研擬限制晶片出口反制

中央社／ 台北29日電

南非外交部日前以政府公報降等、更名台灣兩辦事處。外交部今天表示，正與相關部會研議反制措施，包括限制晶片輸往南非，並呼籲斐方儘速與台協商。

南非政府自去年10月起兩度致函要求台灣駐處遷離首都普利托利亞，雙方磋商之際，南非外交部（DIRCO）官網不僅將台灣代表處名稱改為台北商務辦事處，歸類在「國際組織」之下，且將駐處地址改列約翰尼斯堡；21日又以政府公報發布公告，將兩駐處改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，外交部對於南非片面之舉的反制措施。

亞西及非洲司司長顏嘉良表示，對於南非政府粗暴行徑，外交部基於維護主權及國家尊嚴立場，正與相關部會研議反制措施，包括限制晶片輸往南非；至於措施範圍多大，還需進一步跟相關部會磋商。

顏嘉良強調，外交部對於南非政府持續扈從於中國壓力，漠視與台長久情誼，在21日以政府公報方式，錯誤援引聯大2758號決議以及一中政策，將駐南非代表處及駐約翰尼斯堡及開普敦2辦事處更名、降等，外交部表達極度遺憾。

顏嘉良指出，目前南非仍未與台展開協商；外交部嚴正呼籲南非政府，儘速與台灣磋商，在雙方進一步協商前，應遵守兩國於1997年達成的雙邊關係法律架構協議。

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