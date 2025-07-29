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美拒賴過境？趙少康：賴清德不說實話 信任度直直落是剛好

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。本報資料照（記者邱德祥／攝影）
中廣前董事長趙少康。本報資料照（記者邱德祥／攝影）

外媒報導指美國總統川普拒讓賴清德總統過境紐約。中廣前董事長趙少康說，賴總統寧願拿南部災情當擋箭牌，也不願意對國人說實話，痛批北京打壓、美國背棄民主同盟，一個不誠實的總統，信任度直直落真的剛好。

趙少康指出，賴清德總統8月出訪友邦巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯，並在去程過境美國紐約，回程過境達拉斯的消息傳了半個月，總統府、外交部都不否認，沒想到昨天總統府就用南部風災當幌子，宣布賴清德取消出訪。

趙少康批評，賴清德不好好救災，反而消費南部災情，掩蓋美國老大哥不給臉的真相。不說實話的結果就是今天馬上被金融時報打臉，根本是因為美國不讓賴清德過境紐約，賴清德就不出訪了。

趙少康說，巴拉圭殷殷期盼賴清德到訪，所以搶先釋出訊息，現在賴清德只因為不能過境紐約就不去了，對友邦毀信棄義。

趙少康說，1994年李登輝過境夏威夷、2007年陳水扁過境阿拉斯加，都因不滿美國給予的規格，用不下機抗議，李登輝甚至穿睡衣、拖鞋在機上接見美方官員。賴清德去年出訪太平洋友邦，卻特別「繞路」，硬要過境夏威夷，還釋出規格超越以往的新聞，跟孟子齊人篇的「良人」，用過境紐約驕傲其國人，行徑無二。

趙少康說，對我元首過境美國，中國大陸哪次不抗議？關鍵在美國的態度。連為了和大陸國家主席習近平見個面，川普就毫不猶豫放棄筆尖大的台灣，過境尚且如此，一旦兩岸開戰，美國怎麼可能派兵馳援？

他也酸，蔡英文任內出訪8次，兩度過境紐約，其他還包括洛杉磯、休士頓、舊金山等大城市，賴清德對內大罷免大失敗，對外被鎖死在台灣，真是史上最憋屈的總統。

趙少康也說，根據美麗島電子報民調，4月賴清德信任度重挫8個百分點，6月持續減少3.5個百分點，信任賴清德的人只剩下45%。寧願拿南部災情當擋箭牌，也不願意對國人說實話，痛批北京打壓、美國背棄民主同盟，一個不誠實的總統，信任度直直落真的剛好。

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