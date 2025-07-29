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賴清德傳被拒過境紐約取消出訪 王鴻薇：非常不禮貌

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
據英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。總統府以南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等為由，表示近期暫無海外訪問之安排。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日批賴清德，因美國不讓過境就貿然取消，外交上對邦交國非常不禮貌，不想出訪邦交國嗎？圖／聯合報資料照片
據英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。總統府以南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等為由，表示近期暫無海外訪問之安排。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日批賴清德，因美國不讓過境就貿然取消，外交上對邦交國非常不禮貌，不想出訪邦交國嗎？圖／聯合報資料照片

據英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。總統府以南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等為由，表示近期暫無海外訪問之安排。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日批賴清德，因美國不讓過境就取消，外交上對邦交國非常不禮貌，不想出訪邦交國嗎？

傳賴清德原預計8月出訪巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯等我邦交，且將過境美國紐約。不過，根據金融時報報導指出，川普拒絕賴清德在出訪我中南美洲友邦期間，過境美國本土，且因是在中國大陸向華府提出抗議後。

王鴻薇表示，出訪看起來暫時取消，總統府稱是為了救災，但金融時報告訴大家是美國不讓賴過境才取消。南部災情非常嚴重，但不要變成賴清德解決爛攤子的藉口，從之前團結十講，到現在無法過境，都拿風災當藉口。

王鴻薇指出，原先賴清德要出訪邦交國瓜地馬拉、巴拉圭，只因為美國不讓過境貿然取消，外交上對邦交國非常不禮貌，不想出訪邦交國嗎？這對元首外交很不利，總統府應該要說清楚，衡量利弊得失，勿以南部災情就倉促取消。雖然美國不希望影響中美貿易談判，這樣很尷尬，這樣取消對邦交國不禮貌。

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