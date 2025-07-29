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過境受阻？外交部：總統無出訪安排 沒有美方不同意的情形

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉。記者張文馨／攝影
外交部發言人蕭光偉。記者張文馨／攝影

總統府昨天宣布「賴清德總統近期暫無海外訪問之安排」，英國金融時報緊接著獨家報導，美國總統川普拒絕讓賴總統過境紐約；外交部發言人蕭光偉今在例行記者會重申，賴總統近期暫無海外訪問的安排，更沒有所謂延期、取消，或者美方不同意過境的情形。

蕭光偉表示，和過去一樣，總統出訪的行程都會在定案後由總統府公布說明，賴總統沒有出訪的安排和規畫，也無從評論媒體報導。

2022年訪問台灣的聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）稱這是危險訊號，代表美國在台灣議題上，可以被霸凌到噤聲；藉由川普政府阻止台灣的民選總統出訪過境紐約，中國國家主席習近平戰勝了美國的價值、安全和經濟；希望川普拒絕賴總統過境，不代表美國對台政策將做出危險的改變。

蕭光偉表示，台灣做任何事情都會遭受中國的抗議和打壓，中國政府要思考在區域作為負責任大國，應該維持區域和平穩定，而非在台海、南海和東海，不時升高製造危險緊張的局勢；對於北京的抗議，我方都要予以反駁反制。

被問到賴總統出訪訊息最初是由巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）披露，蕭光偉表示，台巴邦誼篤睦，潘尼亞日前應邀訪台時曾當面邀請賴總統擇期訪問巴拉圭，雙邊都一直在討論中。

至於行程是否可行，蕭光偉說，要配合兩邊國內狀況和兩位總統行程；目前我國內有風災救援和對美談判等重要事件，並沒有規畫賴總統出訪行程，將持續和友邦聯繫，找出適合時間安排總統出訪。

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