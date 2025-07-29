江啟臣：美中台三邊關係 國安團隊應做好相關因應

傳美國拒絕讓總統賴清德過境，立法院副院長江啟臣今天表示，顯然美方還是有所考量，但拚外交和鞏固邦交的事情還是要做，希望賴總統及國安團隊應做好評估及相關的因應。

外傳總統賴清德規劃8月出訪中南美洲友邦，並過境美國，根據英國金融時報報導，川普政府因中國抗議而拒讓賴總統過境紐約。美國國務院對此表示，台灣未宣布賴總統將要出訪，美方不會評論假設性問題

總統府發言人郭雅慧昨天說，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，總統近期暫無海外訪問的安排。

江啟臣受訪時表示，中華民國的外交本來就困難重重，又受到國際環境影響，尤其美中台三邊關係、美中關係的影響，所以顯然還是會有一些美方的考量。但是拚外交和鞏固邦交的事情還是要做，所以政府應做好各種準備才對。

江啟臣表示，因為國際的狀況瞬息萬變，但邦交的鞏固還是必須持續，因為這是中華民國存在很重要的基礎。希望賴總統及國安團隊應做好評估及相關的因應。美中關係分分秒秒都在變化，如何做出對台灣最有利的決定，這是執政團隊責無旁貸的事情。

媒體詢問，是否會影響8月1日公布的關稅稅率。江啟臣表示，現在主要國家的稅率大致底定，美國總統川普也已喊出還沒談好的國家，其關稅就是15%到20%。如果川普講的是真的，基本關稅稅率大家差異不大，但問題在於談判是「有捨有得」。

江啟臣指出，假設台灣的關稅稅率如川普所講，重點在於台灣給了什麼，這會涉及市場開放的部分、對美投資及採購的部分，這都會涉及到國內要如何做好因應準備，這個應該會是當務之急。

此外，民眾黨團總召黃國昌上午受訪表示，賴總統出訪代表的是國家的尊嚴，這次出訪友邦出現這麼大變化，國安與外交團隊是否事前資訊掌握不足，沒做好相關聯繫溝通，應深切檢討。

國民黨團首席副書記長羅智強則說，新任總統在當選後，過境美國本土拓展台美邦誼，是每一屆總統最重要的外交任務，前總統陳水扁、馬英九、蔡英文都在上任後沒多久出訪，並過境美國本土，但賴總統去年5月上任，一直到年底才出訪，去、回過境的是夏威夷與關島，沒辦法踏上美國本土，這是一個嚴重的外交警訊。