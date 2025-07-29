AIT：台灣總統過境符合美方長期政策

外媒報導，川普拒讓賴總統過境紐約。美國在台協會今天表示，台灣總統等高階官員過境與美國長期政策一致，這點並未改變；外交部則說，總統行程並無延期取消或美方不同意過境的情形。

英國金融時報（Financial Times）今天報導，川普政府因中國抗議而拒讓總統賴清德過境紐約。

美國在台協會（AIT）發言人上午回覆中央社提問指出，台灣並未宣布賴總統將要出訪，因此不對假設性問題置評。而台灣總統等高階官員過境美國，與美國長期的政策與做法一致，這點並未改變。

外交部上午舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉回覆媒體提問時則說，依照過去慣例，總統府出訪行程在定案後，由總統府適時對外公布說明。

蕭光偉強調，考量南部風災災後復原工作、美國對等關稅談判進行以及相關國際情勢，總統近期暫無海外訪問安排，並無延期取消或者美方不同意過境的情形。

總統府發言人郭雅慧昨天也說，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，總統近期暫無海外訪問的安排。