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許智傑被爆和吳乃仁吃飯 黃國昌下午被告身分北檢出庭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
民進黨立委許智傑（左二）去年偕女兒前往台北地檢署按鈴提告民眾黨立委黃國昌涉嫌誹謗。記者季相儒／攝影
民進黨立委許智傑（左二）去年偕女兒前往台北地檢署按鈴提告民眾黨立委黃國昌涉嫌誹謗。記者季相儒／攝影

民眾黨立委黃國昌去年底直指民進黨立委許智傑在表決財劃法修正草案與新潮流大老、前秘書長吳乃仁「吃香喝辣」騙了一堆青鳥到濟南路吹風淋雨，遭許提告誹謗罪。台北地檢署今下午3點傳喚被告黃國昌出庭。

黃國昌7月21日在Youtube直播秀出北檢的刑事傳票，他指出現在是立院的會期一樣要出庭，7月29日下午3點出庭，許智傑告他妨害名譽，因為上會期他說智傑騙了一堆青鳥到濟南路吹風淋雨，結果許跑去跟吳乃仁吃香喝辣「我講得都是真的」許帶她女兒去北檢按鈴提告，「我從來沒看過這麼無恥的人」

黃國昌指出，後來許智傑、吳乃仁吃香喝辣的照片被po出來，我已經公開講N次我講得都是真的，各位網友google搜尋照片都會出來「我就看檢察官問我什麼，難不成要為了許智傑把我羈押起來？」「我講的都是真的你告我什麼？」「你要傳我，你不如傳吳乃仁去啦！」

黃國昌7月25日在直播節目再度提及將出庭，要來賓羅智強幫他祈禱「因為我不太確定走進去，是不是可以順利走出來」

全案起源於，立法院20024年12月20日表決財劃法修正草案，黃國昌直指許智傑晚間跟新潮流大老、前秘書長吳乃仁吃飯，導致表決通過國民黨團版本。

許智傑去年12月25日至北檢提告，他指出，黃國昌涉用臆測的方式，誣指他當時不在場，又說他對不起青鳥，嚴重影響到他的名譽，提告誹謗罪。

許智傑提出3項證據捍衛清白，證據1為當天結束院會到戶外感謝青鳥影片，證據2為立院質詢系統顯示23時46分還在發言反對國民黨版本財劃法，證據3為中天新聞直播23時37分有拍到他與韓國瑜院長對話。

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黃國昌 許智傑 吳乃仁

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