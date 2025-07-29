傳美不讓賴清德過境 陳玉珍：單方面跪舔反得不到尊重

賴清德總統出訪行程生變，遭外媒指是美國不同意過境所致，引發各界關注。國民黨立委陳玉珍感嘆，有時候單方面向一邊跪舔，反而得不到尊重；國民黨立委王育敏也說，不是一味打抗中牌，就以為可處處得利；國民黨立法院黨團書記長王鴻薇直呼，別拿災民當擋箭牌，且只因不能過境就不出訪，對邦交國很不禮貌。

彭博28日引述幾名知情人士報導，美國川普政府正討論是否允許賴清德總統下周按計畫過境美國，憂心此事可能打亂美中貿易談判、川習會等。總統府發言人郭雅慧昨天傍晚表示，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問之安排。

陳玉珍感嘆，有時單方面向一邊跪舔，反而得不到尊重，美方對我國國家元首連這種基本禮儀都做不好；她強調，自己是非常支持我國政府的，政府不是說台美關係史上最好？美方如此作為未免太瞧不起人，政府不應跪在美國面前，我國要有國家尊嚴。

王育敏呼籲，賴總統在帶領國家、治理國家上要有更寬大的度量，應該要有更包容的做法，不是一味打抗中牌，以為都可以處處得利，因為國際情勢瞬息萬變，不是主打抗爭就得利，反而應思考與世界各國合作，包含兩岸間，才能爭取台灣最大利益。

王鴻薇表示，總統府說是為了救災暫無出訪行程，但英國「金融時報」告訴大家，就是美國不讓他過境紐約，所以就直接取消出訪行程。現在南部水災的確嚴重，但不要一直把水災風災當藉口，之前「十講」講不下去也說為了救災，現在不出訪了又拿災民當擋箭牌，重點還是在趕快去救災。

王鴻薇認為，我國邦交國已經很少，現在被講因為不能過境美國而取消出訪，這對邦交國很不禮貌，顯得賴總統只想過境紐約而不想出訪邦交國？總統府應該要說清楚，而且要衡量所有利弊得失，不是只搬災情出來，國人也會覺得奇怪。