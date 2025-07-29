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823立委罷免案 國民黨團：7席全壘打再贏1次

中央社／ 台北29日電

國民黨挺過7月26日的罷免投票後，後續還將面對8月23日的7位立委罷免戰，國民黨立法院黨團今天喊出，7席全壘打，再贏1次。黨團書記長王鴻薇說明，不排除用任務編組或認養的方式，讓7席藍委都能夠得到黨團充分的支持。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，王鴻薇表示，726大罷免大失敗後，8月23日還有另外7席藍委的罷免案，以及核三延役公投案的投票。國民黨團會全力支持7席藍委，一樣再交出一張漂亮的成績單，一定要全壘打。

王鴻薇說明，這7席遭到罷免的藍委近期會舉辦許多反罷免造勢活動，國民黨團其他立委都會全力支援，也不排除用任務編組或認養的方式，讓7席藍委都能夠得到黨團充分的支持，不會造成單兵作戰的狀況。

王鴻薇指出，針對核三延役公投案，當時在立法院審查時，國民黨團是支持的，所以此時此刻也會全力投入，先前24名立委反罷相關宣傳看板，就會改成宣傳核三延役公投案。

國民黨團首席副書記長羅智強提到，反罷尚未成功，在野仍須努力，雖然第一波民進黨發動的大惡罷，在野陣營交出了25比0的成績，這是人民厭惡惡罷並提醒執政者，要將心思放回國政。第二波大罷免將在823展開，雖然有人樂觀認為民進黨依然會全軍覆沒，但他呼籲支持者絕不能掉以輕心，如果反對罷免卻不出來投票，這7席沒1席是安全的。

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