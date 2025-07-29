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吳思瑤駁辦感恩餐會：民進黨現在需要的是檢討大會

中央社／ 台北29日電

726大罷免失利，民進黨內檢討聲浪不斷，卻有媒體人指稱總統賴清德將舉辦感恩餐會感謝罷免團體。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨現在需要的是檢討大會，黨內上下在做的事是檢討方向、調整步伐，穩定軍心，沉著應變，虛心檢討。

首波24名國民黨立委罷免案7月26日投開票，全數未通過，外界紛紛將矛頭指向民進黨。吳思瑤上午在立法院舉行輿情說明，對於媒體詢問有媒體人提及總統賴清德明天將有重要談話，還將舉行感恩餐會，感謝這些站上第一線的群眾與志工；她說，這是蠻奇怪的消息。

吳思瑤表示，民進黨現在很重要的是去檢討方向，也確實在檢討方向，民進黨需要的是檢討大會，不是什麼感恩晚會，這個消息是有心人士惡意去做傳送製造，民進黨上上下下在做的事是檢討方向、調整步伐，穩定軍心，沉著應變，虛心檢討。

對於內閣改組與否，吳思瑤表示，黨務部門日前已承擔責任，黨秘書長林右昌已經請辭，內閣是否改組，這也是行政部門研判的一環，民進黨團當然都是尊重，現在真的讓子彈亂飛一段時間，甚至不只子彈，有人會拿大砲亂轟，民進黨都要穩住，執政團隊要的是沉著應變，還有虛心檢討。

對於媒體詢問黨內派系逼宮傳聞，吳思瑤說，現在橫在台灣眼前的挑戰非常多，國會的新生態，席次沒有改變，希望能產生質變，還有關稅問題，談判團隊還在努力，執政團隊需要負責任扛下責任穩定社會，另外還有風災，災民正在受難，全力投入救災是執政團隊眼前很重要的任務。

吳思瑤表示，上述這麼多重要的課題挑戰橫在眼前，執政團隊沒有餘裕去搞內訌，執政團隊也不應當放任有心人操作內訌，帶領國家還是民進黨最重要的任務。

此外，時代力量黨主席王婉諭今天表示，為突破當前的憲政僵局，她提出具體建議，首先，總統賴清德應籌組新內閣，與國會展開溝通與對話，有助促進人民的和解與共生，讓政局回穩。

王婉諭說，民進黨立法院黨團總召柯建銘過去在國會的乖張行為，發言已嚴重失格，背離民主進步理念，呼籲民進黨應拿出勇氣，面對錯誤、誠懇反省，更換適任的黨團總召人選。

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民進黨 吳思瑤

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