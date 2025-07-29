黃國昌稱「讓自己成為最好選項」 侯友宜：民眾的需要才是最好選擇

民眾黨主席黃國昌昨天被問到2026回應「讓自己成為最好選項」。新北市長侯友宜今天表示，選舉是一時的，「民眾的需要，才是我們永遠最好的選擇」。

侯友宜說，現階段看到中南部豪大雨帶來的災害，他在第一個時間打電話詢問需不需要幫忙，中央也有要求大家共同面對，所以新北市水利局已經在嘉義救災了，這才是該做的事情，「也是現階段人民最需要我們一起團結力量，幫助他們度過苦難」。