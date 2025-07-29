延會到831被批 王鴻薇：民進黨只想放暑假 無視人民痛苦

立法院本會期延會到8月31日，為史上最長延會，民進黨方面批延會毫無必要。國民黨立院黨團書記長王鴻薇今日表示，民進黨立委只想自己放暑假，真的很離譜，沒有想到8月1日美國關稅實施後外銷產業、勞工受到衝擊，敬告民進黨團立委，不要一心放暑假。

王鴻薇今日回應最長延會受到質疑。她表示，8月1日會實施美國關稅，有些市場被迫開放，通過的特別條例最重要的是因應美國提高關稅，對於經濟、產業、勞工衝擊，編了特別條例不代表這些預算可以使用，行政院尚未編列特別預算，延會到8月底完全正確，行政院應該立刻提出特別預算到立法院，才能落實執行這些預算。

王鴻薇指出，民進黨立委只想自己放暑假，真的很離譜，沒有想到8月1日後有這麼多外銷產業、勞工受到衝擊，本來就希望特別預算當及時雨，趕快通過，這是因應美國關稅貿易戰本來就有的態度嗎？敬告民進黨團立委，不要一心放暑假，不曉得人民痛苦。

726藍委罷免案無一通過，經民連智庫召集人賴中強表示，藍白恐在下個預算會期大幅刪凍明年度中央政府總預算，要密切注意藍白先前因大罷免而暫緩推動的一系列親中法案。對此，王鴻薇說，下會期是預算會期，本於監督制衡的功能跟角色，把納稅人把關，在選前，大支的那支影片、歌曲，那不就是民進黨的大罷免競選歌曲嗎？

王鴻薇質疑，是民進黨出錢嗎，是賴清德出錢嗎，是曹興誠出錢嗎？都不是，是文總、文化部跟證券交易所，監督預算且幫納稅人把關是理所當然且是義務、責任。如果預算不被把關就是這樣，罷免競選歌曲是由納稅人的錢支應，像話嗎？很多罷團還在失落中，但還是強調在野立委的天職就是要監督，不可能自斷手腳。