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賴清德傳被拒過境紐約 羅智強：台美外交重大警訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
根據英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。總統府則以南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等為由，表示近期暫無海外訪問之安排。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日說，賴清德無法踏上美國本土，這是台美外交重大警訊。圖／國民黨立院黨團提供
根據英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。總統府則以南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等為由，表示近期暫無海外訪問之安排。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日說，賴清德無法踏上美國本土，這是台美外交重大警訊。圖／國民黨立院黨團提供

根據英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。總統府則以南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等為由，表示近期暫無海外訪問之安排。國民黨立院黨團首席副書記長羅智強今日說，賴清德無法踏上美國本土，這是台美外交重大警訊。

針對傳出美方拒絕賴清德過境紐約一事，國民黨團書記長王鴻薇說，總統府以南部受災為理由，取消出訪邦交國，這是自欺欺人，被英國金融時報打臉，也被美國前任眾議院議長裴洛西打臉，賴政府不願意把真實狀況攤在陽光底下，告訴台灣人民，每次都用似是而非的理由，這樣不是消費災民嗎？用這樣的理由作為根本無法過境美國，取消出訪的藉口，且救災效率很低，災民仍然水深火熱。

王鴻薇表示，全力支持元首外交，但是今天碰到這樣的困境，賴清德不要再自欺欺人，不要用災情當藉口，關稅談判到底談些什麼，稅率多少，會付出什麼代價？歐盟也有最新訊息，同樣的台灣是什麼樣的條件要放在談判桌上，到目前都是黑箱作業，提醒賴政府，應該要跟台灣人民說真話。

羅智強表示，新任總統在當選後過境美國本土，拓展台美邦誼，幾乎是每屆總統最重要的外交任務。前總統陳水扁在2000年5月上任，8月初訪多明尼加等國，過境美國本土洛杉磯；前總統馬英九2008年5月上任，8月出訪巴拉圭，回程過境美國本土洛杉磯、舊金山；前總統蔡英文2016年5月上任，6月出訪巴拿馬，回程過境邁阿密、洛杉磯。賴清德去年5月上任 一直到11月，才出訪馬紹爾群島等，過境的是夏威夷跟關島，無法踏上美國本土，這是台美外交重大警訊。

羅智強指出，過去沒有這種事情，一個當了一年多的總統無法過境美國中樞本土，大家怎麼看待這次訪美取消？歷屆政府辛苦經營的台美關係出現什麼變化，這是賴清德跟國安團隊必須嚴肅說明的。

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