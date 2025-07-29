災後重建特別條例二讀交協商 藍籲綠別等冷凍期一個月
風災亟待救援，國民黨立法院黨團力推「丹娜絲颱風災後重建特別條例」今於立法院會逕付二讀，交付協商。國民黨立委王育敏說明，眾多措施尚待完善，這非地方政府就能解決，需要中央挹注；國民黨立委蘇清泉受訪表示，現在是「屋漏偏逢連夜雨」，請執政黨以蒼生為念，別等冷凍期，現在就能直接開始做。
丹娜絲颱風重創中南部，災後重建還沒完成，近期又來豪大雨。立法院今院會，國民黨團提案「丹娜絲颱風災後重建特別條例」，王育敏說明提案，颱風重創雲嘉南地區，現在已經災後22天，還有將近3000戶屋頂沒有修復，「萬面下大雨，裡面下小雨」，急需各項重建工作。
王育敏指出，這不只是單單補助問題，而是需要完整重建，以應對下次有更好的韌性準備，像電纜地下化、避難設施等眾多措施，這非單靠地方政府就能完成，需要中央挹注，因此不只是災後特別條例，也要檢視還有哪些尚待完整措施，也請停止罷免案，將錢用於救災才是人民之福。
主持院會的立法院副院長江啟臣表示，國民黨團提議逕付「丹娜絲颱風災後重建特別條例」二讀，就依黨團共識就逕付二讀。另外，會中還處理「災損補助應從寬、從速、從優」、「台美關稅評估專案報告」、「主計總處應立即將補助款撥付」、「地方政府一般性補助款專案報告」、「將柯建銘委員送交紀律委員會」、「對行政院長提出譴責案」、「資通安全管理法修正草案」、「預算法增訂草案」、「114年度中央政府總預算案審查報告案」、「選罷法部分條文修正案」、「國發基金調查委員會調查報告書」等11案，都交付協商。
蘇清泉受訪表示，雲嘉南這一次颱風災情非常慘重，屏東也有同樣情況，尤其這兩天又下豪雨，「屋漏偏逢連夜雨」，所以國民黨團是希望透過災後重建特別條例，看以300至500億元來趕緊救助災民，相信民進黨也不敢反對，這真的需要大家來一起努力，請執政黨以蒼生為念，不要每天搞有的沒的，執政一年半什麼事都沒做到。他也呼籲，民進黨是執政黨，這特別條例內容可以直接做，為什麼還要等冷凍期？希望能直接開始。
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