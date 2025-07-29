內閣改組傳聞 邱泰源：衛福部努力有目共睹

內閣改組傳聞中遭點名的衛生福利部長邱泰源今天表示，去年5月上任以來1年多，特別推動「健康台灣深耕計畫」，而無論整體內閣努力或衛福部團隊付出，社會大眾應有目共睹。

邱泰源上午出席肺癌篩檢3週年記者會前，接受媒體聯訪時，被問及如何看待自己也在內閣改組傳聞中被點名；邱泰源說，各行政團隊在總統賴清德領導下，深入推動人民健康維護、經濟產業發展或國家安全保障，且有前瞻性政策。

另外，首波大罷免落幕後，衛福部次長呂建德於社群網站臉書（Facebook）指「剿匪也不是一次就成」惹議；邱泰源表示，相信呂建德立場與本意是希望大家能放下情緒，基於民主社會價值，每人都可表達不同意見，確實應以更正向、溫暖語氣呼籲各界團結合作。