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藍擬30日提主席選舉辦法　藍委盼延到823罷免案投票後

中央社／ 台北29日電

國民黨主席將改選，組發會預計30日提出相關選舉辦法，但國民黨立委陳玉珍今天表示，建議待823罷免案後再啟動相關登記作業。國民黨團書記長王鴻薇也指出，盼黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕能好好協商，不要影響到823藍委罷免案的選情。

大罷免結果26日出爐，國民黨守住24席立委席次，後續除要面對8月23日另一波7位立委罷免案，黨主席選舉也將展開。國民黨組發會預計在30日提出黨主席選舉辦法與時程，送中常會通過。參選人登記日期、選舉時間目前仍在研擬中。

陳玉珍今天上午接受媒體訪問時表示，若7月30日通過辦法，有報導稱登記時間會在8月18、19日，但8月23日還有7席藍委的罷免案，她建議相關時程可以延後1週，待罷免投票結束後再開始。她認為，在罷免投票前，應先團結一致，讓罷免過關。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇也指出，朱立倫與盧秀燕應充分溝通協商，雖然7月26日挺過大罷免，但8月23日還有7席藍委在奮戰中，不能影響這7位藍委的選情。這次挺過726就是因為大家表現的非常團結，一致對外。

王鴻薇強調，即便過了726，大家還是要團結，希望朱立倫與盧秀燕能好好協商，如何讓主席選舉能夠平順，不管有無選舉，都不要去影響到823投票。

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