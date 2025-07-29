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從反對到贊成 李乾龍：藍白合會延續到2026、2028

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨前祕書長李乾龍認為，藍白合會延續到2026、2027，今天先嗇宮記者會活動，民眾黨發言人李有宜也到場。記者葉德正／攝影
國民黨前祕書長李乾龍認為，藍白合會延續到2026、2027，今天先嗇宮記者會活動，民眾黨發言人李有宜也到場。記者葉德正／攝影

2024總統大選藍白合不合，始終抱持反對意見的國民黨祕書長李乾龍，今天受訪時卻一反過去態度認為。這次大罷免藍白成功合作力抗綠營，他認為藍白合會延續至2026、甚至2028年選舉，「這是未來的趨勢」。

三重先嗇宮今天舉行白米捐贈活動，除了藍營人士到場，民眾黨發言人李有宜也到場。

對於心態有如此大轉變，李乾龍直言，先前總統大選，前主席柯文哲被周邊人士包圍，甚至柯媽媽還說「擲筊」柯文哲要當正的不能當副的，讓他根本不看好藍白合。

不過這次大罷免選舉李乾龍看到藍白合作無間，他直言，這次大罷免不是國民黨贏，而是全民的覺醒。

對國民黨下一步，李乾龍說，這次罷免能都保下來「都誰在努力，誰盡了最大的力，我想大家心裡有數」，這次是全民的覺醒，還有各自立委努力，與執政縣市首長傾全力輔選，加上民眾對執政黨一黨獨大心有顧忌，藍白合也是很重要的一環。

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藍白合 李乾龍

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