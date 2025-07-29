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傳美方不給賴總統過境 凌濤：不願給狂人總統更多籌碼

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。圖／聯合報系資料照片
英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。圖／聯合報系資料照片

外媒報導指，美方已通知賴清德總統，他無法在前往中美洲途中過境紐約。國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，為了挽救大罷免，賴政府不惜在外交安排尚未妥適之際，把台灣過境美國的國際關係當國內政治操作，美方不願意給狂人總統更多籌碼，賴不僅黨內國內跛腳，連台美關係都要死當。

凌濤指出，賴總統為了拉抬大罷免，降低在團結十講之後累積的自身仇恨值，日前大張旗鼓傳出要過境紐約、達拉斯，孰不知根本還沒談攏，更提前遭中國大陸掌握，因而見光死。

凌濤表示，外界關注美國對台政策是否改變，未來是否輕易受到中國大陸的壓力，而不挺台灣，但也顯示現在的美方與賴政府的信任程度遭受嚴峻挑戰，民進黨內外交迫，不能在宣稱台美關係史上最佳，而必須積極調整美中台的策略。

凌濤表示，賴清德總統這任期若成為無法過境美國本土的總統，恐怕是因為他在上任之後的三大事件觸動美國敏感神經，美方可能逐漸認定他是一位狂人總統，不便給他更多籌碼，製造美國區域策略的困難及複雜度。

凌濤表示首先是賴清德總統的「賴十七條」，甚至破天荒定義對岸為「境外敵對勢力」，此舉蔡英文不敢做，馬英九不會做，唯獨賴清德為了迎合罷免青鳥的情緒價值，如今在團結十講將要談到「外交」之際，緊急「被取消」訪美，真正外交風暴恐怕不言而喻，簡言之，賴清德躁進的態度恐怕令美方感到不安。

此外，他認為，把司法當成清算政敵的武器，在證據薄弱的狀況之下，關押在野黨主席柯文哲，製造寒蟬及社會紛亂。最後，就是這次民主史上少見的大罷免，賴總統不願認清少數總統應有更多朝野對話，反而脫口說出打掉雜質，讓外界震驚。

凌濤說，「台獨」與「獨裁」的形象被美國看見。為了挽救大罷免，賴政府不惜在外交安排尚未妥適之際，可能見光死的風險，把台灣過境美國的國際關係當國內政治操作，把國家大政當兒戲，賴清德總統不僅黨內國內跛腳，恐怕連台美關係都要死當。

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凌濤 大罷免 賴清德 台美關係 過境美國

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