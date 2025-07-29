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國民黨主席之爭 李乾龍：盧秀燕是最大公約數

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨前祕書長李乾龍今天表示，盧秀燕是國民黨最大公約數。記者葉德正／攝影
國民黨前祕書長李乾龍今天表示，盧秀燕是國民黨最大公約數。記者葉德正／攝影

大罷免第一波，國民黨順利保住所有席次，接下來也將面臨黨主席改選。國民黨前祕書長李乾龍今天表示，黨內最大公約數就是台中市長盧秀燕，全國正副議長9成都支持盧市長，他也是順應民意推論，黨內應該不會有其他聲音出來。

李乾龍說，盧秀燕最近表現可圈可點，不過接下來罷免還有第二波8月23日，尤其台中還有江啟臣等好幾席立委要打，823投完這個罷免票後，他推算盧就會有所表態，盧應該有自己的想法。

有藍營人士認為朱立倫不應該再續任應該華麗轉身，李乾龍說，朱主席自己應該有自己的想法「我們不予置評」，但是他強調，現在國民黨內最大的公約數就是希望盧秀燕能夠出來，帶領國民黨。

李乾龍強調，國民黨人才濟濟，朱主席在這艱困時候出來領導，有他的勇氣，但有一些作為黨內有一些聲音，這次把所有優質立委保下來，是最好華麗轉身的時刻。

對於黨主席選舉延期，李乾龍說，黨中央既然說9月要選，應該沒有理由說再延，期盼黨中央選舉要有既定時間時程表，不要隨意更動，也要尊重中常會的決定，我不在其位，也不好去置喙。

對於盧秀燕傳出也可能找代理人，李乾龍說，還沒選上怎麼會推代理人，主要是她若不選黨主席，應該要推薦一個適合人選，外傳胡志強，他認為胡腦袋非常清楚，但身體上有一些不便，如果是他也樂觀其成，但要找一個東奔西跑的祕書長或副主席替她分憂解勞，但最終還是要順應黨員意見。

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李乾龍 國民黨 盧秀燕

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