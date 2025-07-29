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為823罷免止血 傳卓榮泰普發現金不提覆議 政院未證實

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性」特別條例，新增普發現金1萬元，行政院最晚要在7月31日決定是否覆議，傳行政院長卓榮泰考量後續尚有重啟核三公投及7名國民黨立委罷免案，決定不提覆議，至於是否釋憲及編列預算則未定案。

不過，政院人士並未證實，僅稱對於特別條例，政院還在研議中。

在國民黨力推下，此次特別條例共匡列5450億元，並明定每人普發現金1萬元，但條文未納入撥補台電的一千億元，引發朝野攻防。行政院長卓榮泰更質疑普發現金違法違憲，且普發現金將舉債1014億元，「我內心非常交戰」，至於救濟，他說，「會照過去方式思考」。

政院日前已收到三讀函文。依照「憲法增修條文」，若政院認為特別條例窒礙難行要提出覆議，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。依照推估，提出覆議的最後期限為7月31日，若要提釋憲則不受時限影響。

不過，7月23日首波24名國民黨立委罷免案慘敗後，普發現金被視為影響因素之一，也讓府院重新思考提出覆議的政治效應，傳出卓揆已決定不覆議，目前政院仍未證實。

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行政院 國民黨 卓榮泰

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