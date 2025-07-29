外傳他點頭同意將宣布參選宜蘭縣長 林國漳驚曝：我一點都不想選

誰要代表民進黨參選下屆宜蘭縣長？外界盛傳，宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳經勸說後已經點頭同意，將在最近宣布參選，引發政壇熱議。對此，林國漳受訪表示，「我一點都不想選」，沒有意願，也不可能宣布，關心服務社會不一定要透過選舉。

民進黨信誓旦旦要拿下2026年宜蘭縣長執政，志在必得，目前檯面上被點名人選除了賴清德總統勸進新人新氣象的林國漳，還有行政院公共工程委員會主委陳金德與冬山鄉長林峻輔，各界都關注綠營要推出什麼人參選。

據了解，賴清德不止一次當面勸進林國漳，陳金德也公開喊話支持林國漳，認為林是各派系都可接受的人選，但他一再表示沒有參選意願；不過，事情在最近似有轉圜，外傳林國漳經過眾人勸說，態度已趨鬆動，近日將宣布參選，更傳出就在這周宣布。

鬆動跡象包括本月初他與陳文昌議員服務處帶隊前往花蓮，聲援罷免立委傅崐萁的護國大遶境；更有地方人士觀察，林國漳默默指派專人幫忙跑告別式，若非要參選，無需如此勤跑；還傳出連原本反對他參選的妻子都溝通好了，同時也派人去台南向他的岳父母說服同意他參選。

對此，林國漳表示，他身為宜蘭信賴台灣之友會理事長，該是需要他配合的事，例如出席座談會、前往花蓮參與罷免行動等，他都會做，這些不代表就是要參選。

至於指派專人以宜蘭信賴之友的名義，勤跑告別式，他說，這是之前陳金德政委交代的，政委要求以他們兩個人的名義，請專人代表出席告別式，並非他要求的。

都跟家人講好了嗎？林國漳表示，妻子與女兒仍反對他參選，至於有人向他台南的岳父母溝通，更屬無稽之談，「誰？是誰去溝通好了？我怎麼會不知道」。

民進黨從總統、院長到地方很多人都勸進他參選，但林國漳說，重點是他沒有企圖心、沒有參選意願，所以無論黨部或高層勸進就都不重要，何況黨內人才濟濟，未必非他不可。

有人扣上民主大義、大局為重的大帽子，要他披戰袍。林國漳表示，他只想做一些有意義的事，服務社會不一定要透過選舉職務，且國內目前政治環境，動不動就被攻擊，未必能讓你好好做事。