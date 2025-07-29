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第一波大罷免均未通過 會選黨主席？盧秀燕吐4字回應

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨726第一波大罷免24席立委全數過關，外傳台中市長盧秀燕（左）將投入黨主席選舉，她今天對此僅說「謝謝大家」。記者陳敬丰／攝影
國民黨726第一波大罷免24席立委全數過關，外傳台中市長盧秀燕（左）將投入黨主席選舉，她今天對此僅說「謝謝大家」。記者陳敬丰／攝影

大罷免第一波投票上周六落幕，國民黨24席立委全部過關，台中市長盧秀燕今天表示，這是屬於市民與立委們的勝利，因此當天晚上她並沒有現身慶祝，把時間與空間留給他們；外界傳出許多風聲，大罷免結束後盧將投入黨主席選舉，對此她僅說，「謝謝大家」。

台中市政府今天舉行市政會議，盧秀燕從726投票至今尚未公開受訪，會前特別受訪。關於726當晚沒有現身市黨部同慶，盧再次強調，投票結果是市民的智慧選擇，也是立委非常努力的結果，勝利屬於他們，她要把時間與空間留給主角。

近期網路上流傳不少「台中市長盧秀燕普發4萬元」假圖卡，盧秀燕說，每個人都可以有不同的政治選擇，她予以尊重，但對於政府的施政，不能做假消息與假圖卡，已經造成很多市民混淆，市府接到不少詢問電話，讓第一線人員相當困擾，必須澄清、制止。

近日中南部強降雨發生災情，盧秀燕表示，市府前天晚上已三級開設災害應變中心，目前尚未解除，因為中央氣象署指出中南部還有可能強降雨，尤其近日雨區有北移的現象，前天晚上在高屏地區，昨天到台南嘉義；台中海線地區也有部分積淹水現象，相關機關與公務人員都有到位。

盧秀燕表示，中央氣象署指出，強降雨這周會一直持續，目前才周二，市府會恪守崗位，繼續守護台中，有特別狀況也請市民儘速通報；目前南部地區的雨災更加嚴重，若他縣市政府須要台中幫忙，台中市府一定會全力配合。

媒體詢問，是否會選國民黨主席？盧秀燕回應，謝謝大家，要開始開市政會議了。

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