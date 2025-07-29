備位白委批黃光芹向綠遞投名狀 黃國昌建請中評會嚴肅處理

民眾黨下月舉行黨代表大會，預計討論立委兩年條款存廢，不分區立委被提名人李貞秀近日為此槓上媒體人黃光芹。民眾黨主席黃國昌今天表示，對於黨公職的相關言行，民眾黨有一定程度要求，中央黨部已經收到檢舉，後續將會建請中評會嚴肅處理。

據了解，李貞秀近日在黨內群組點名，黃光芹永遠精準地抱錯大腿，現在已經窮途末路，民眾黨某些人搞不清狀況，還在收留這對夫妻，「他們也沒有像（網紅）館長，至少還每次活動捐錢捐物資，這對夫妻就靠民眾黨吃飯，除了通告費還帶貨割小草韭菜。」

此外，李貞秀昨天深夜也在媒體群組指控，「我懷疑黃光芹走頭無路，現在要配合民進黨把陸配代表李貞秀拉下來向民進黨投名狀。」

針對李貞秀槓上黃光芹，黃國昌今天受訪時表示，對於黨公職的相關言行，民眾黨有一定程度要求，目前有黨員及支持者提出檢舉，中央黨部將建請中評會用最嚴肅的態度處理。至於是否影響李貞秀出任立委資格，黃國昌則僅說，屆時交由中評會決定。

民眾黨發言人張彤則說，李貞秀在臉書社群批評黃光芹，民眾黨已經接獲黨員具體檢舉相關事由，中央黨部一向相當重視所有黨公職的言行和態度，李貞秀身為不分區立委被提名人，更應該虛心聆聽各界建議、謹言慎行，後續將建請中評會嚴肅處理。