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傳川普拒絕賴清德過境紐約 裴洛西：危險的訊號

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傳川普拒絕賴清德過境紐約 裴洛西：危險的訊號

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國眾議院前議長裴洛西。歐新社
美國眾議院前議長裴洛西。歐新社

英國「金融時報」報導指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約。美國聯邦眾院前議長、眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）28日在臉書上做出批評，認為這是一個危險的訊號，代表美國在面對台灣議題上，可以被霸凌到噤聲。

裴洛西指出，美國參眾議院數的跨黨派議員數十年來，依照台灣關係法，堅定支持台灣的民主。

裴洛西表示，美台關係攸關全球和地區的安全，也攸關到美國的經濟，確保台灣海峽的商業暢通，同時攸關美國的道德，永遠支持民主勝過獨裁。

裴洛西說，藉由川普政府阻止台灣的民選總統出訪過境紐約，中國國家主席習近平戰勝了美國的價值、安全和經濟；裴洛西說，希望川普拒絕賴總統過境，不代表美國對台政策將做出危險的改變。

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