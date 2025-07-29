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8月4、5日任務取消 僑界：台灣方面指賴總統近期無赴美計畫
賴清德總統先前傳出預計在8月出訪巴拉圭等3個中美洲友邦國家，期間預計8月4日和8月14日分別過境美國紐約和達拉斯，不過有美國僑界人士指出，他們被告知賴總統的行程已經取消，也沒有計畫在近期出訪、過境美國。
彭博近日引述幾名知情人士報導指出，美國川普政府正討論是否允許賴清德總統下周按計畫過境美國，憂心此事可能打亂美國與中國大陸的貿易談判，以及川普與中國國家主席習近平的潛在峰會；金融時報也報導說，川普政府擔心節外生枝，拒絕賴清德總統過境紐約的計畫。
根據美國僑界人士指出，僑界原本收到台灣方面的消息，要求他們在8月4日、5日待命，配合賴清德總統的過境行程，不過現在已經被告知說，賴總統的行程已經取消；僑界人士表示，台灣方面指出，不只是這一次的訪問行程，賴總統近期也沒有過境美國的計畫，不過僑界人士說，台灣方面並未說明「近期」是多久。
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