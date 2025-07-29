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外媒爆料：陸向華府抗議 川普政府拒絕賴總統過境紐約

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金融時報報導，中國大陸向華府抗議後，美國總統川普政府明確拒絕賴清德總統過境紐約、前往中美洲行程的申請。路透
金融時報報導，中國大陸向華府抗議後，美國總統川普政府明確拒絕賴清德總統過境紐約、前往中美洲行程的申請。路透

總統府宣布，賴清德總統近期暫無海外訪問安排；但英國金融時報引述三名知情人士爆料，這是因為中國大陸向華府抗議，美國總統川普政府明確拒絕賴總統過境紐約、前往中美洲行程的申請。

賴總統原計劃8月前往巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯等友邦，並打算在美國過境，行程中停留紐約，但知情人士指出，實情是美方不允許他在紐約停留後，賴總統才決定取消行程。

消息人士指出，賴清德原本打算在紐約拜會保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation），也計劃赴達拉斯，目前不清楚美方僅反對他停留紐約，還是全面禁止過境美國

這項決定引發華府挺台人士憂慮，認為川普可能對中國大陸採取較軟立場，特別是在他正積極尋求與習近平舉行峰會。 

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