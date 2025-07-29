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關稅未定…經發會顧問會議突喊停 鄭麗君在美續磋商

聯合報／ 記者黃婉婷余弦妙、華盛頓記者陳熙文／綜合報導
行政院副院長鄭麗君仍在華府與美貿易磋商。 圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君仍在華府與美貿易磋商。 圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅新政八月一日上路，台美至今仍未達成協議，據悉，行政院副院長鄭麗君原定廿七日搭機離開華府，並於昨日清晨返台，但行政院昨表示，鄭仍在華府磋商，有相關進展會適時對外說明；原訂今天登場的行政院經濟發展委員會顧問會議，也臨時因關稅未定停開。

美國貿易代表葛里爾廿八日接受ＣＮＢＣ訪問時表示，美國針對貿易協議是重質不重量，美國希望與各國達成貿易協議，但現在沒有壓力達成更多的協議。

鄭麗君規畫返台時間延後，知情人士指出，鄭是在為談判做最後努力，盼爭取關稅最佳結果。熟悉經貿的相關人士分析，美方談判是以整體區域考量，我方談判進度自然會隨近日印尼及日韓談判情勢影響。

鄭麗君上周啟程，第四度飛往美國華府實體磋商，距今已過去一周。知情人士透露，台美雙方談判一直都在緊密進行中，對於回台採機動調整，原本已訂了昨日凌晨班機返台，但川普遲遲沒有宣布最終稅率結果，談判小組仍持續在美國待命，隨時備戰談判。

知情人士表示，這次談判除秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補兩原則，也要堅守底線，尤其先前美國宣布日本稅率百分之十五，無疑對我方談判團隊形成更大壓力。

行政院原規畫每場顧問會議前都要安排相關官員談論重點，日前都無變動，昨天卻突然表示會議停開，外界也解讀是大罷免結果不如預期，內閣改組聲音不斷，內外情勢都不定，才臨時決定停開經發會

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