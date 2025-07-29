觀察站／罷免重傷、出訪受挫 賴清德處境史上最艱困

大罷免大失敗後，賴清德總統目前內外交逼。除了在國內及黨內面臨被追究罷免失利責任，原定八月出訪計畫也因美方疑慮恐生變。

賴清德總統不是唯一一位在過境外交受挫的元首，但賴總統出發前面臨的處境，恐怕是史上最為艱困。在內外不利因素下，總統府昨天回應「考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問之安排」，形同用風災、關稅和區域情勢，給自己一個下台階。

賴總統將過境美國定為今年度的重要目標之一，這件「最重要的小事」在美、中追求進一步接觸的大環境下，恐怕已淪為美國總統川普所謂「有用的籌碼」；或者說，川普在賴過境一事上更看重北京的感受。無論是川習會、美中貿易談判、稀土或磁鐵，對於川普的吸引力，都比賴總統過境美國大得多。

為了過境美國，我方官員已展開一段時間的前置作業，過程中，我方態度十分積極，但美方態度搖擺，增添全案不確定性。

彭博資訊報導也稱，台灣官員直到上周稍晚都沒有獲得美方開綠燈，使賴總統出訪計畫陷入混亂。

賴出訪消息剛曝光時，獲得在紐約過境的待遇；紐約是我國總統過境美國目前能得到的最佳待遇，若順利成行，可以解讀為賴總統的執政獲得美方肯定。

進一步分析所謂的美方態度，在交涉過程中，友台的美國官員依然希望能促成過境慣例，但大家都深知最後決策者是川普，也忌憚於川普的反覆多變。

此事繫於川普一人之手，哪怕國務卿魯比歐再怎麼友台，也不會違逆川普和川普正在下的美中棋局；和九年前川蔡通話不同的是，今日的川普更加看重北京的態度，也深知台灣是北京最敏感的議題。

對美國來說，台灣總統過境有其慣例，或許是小事，但在北京眼裡，這是天大的事，而台灣在夾在美中台的三角中，以及台灣的國際處境而言，過境往往比出訪本身更為重要。

賴面臨美中台逆風格局，加上國內大罷免大失敗，不僅重傷民進黨士氣，也讓賴的領導威信受到挑戰。出訪生變、過境受阻，影響的層面不會是單純出不去，當前正在談判的台美關稅，以及未來三年的台美關係甚至兩岸關係，都可能受到衝擊，需要賴總統提高警覺，再徐圖進展。