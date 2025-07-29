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檢察官辦藍白升主任 在野痛批

聯合報／ 記者王聖藜林銘翰／台北報導

全國一審主任檢察官今年開出廿四個缺額，檢察官人事審議委員會遴選出卅六人入圍，法務部長鄭銘謙昨圈選公布。偵辦民眾黨前主席柯文哲京華城案的林俊言、唐仲慶雀屏中選，承辦「大罷免」連署不實案的朱家蓉也獲青睞。

對於台北地檢署檢察官林俊言獲圈選為主任檢察官，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民意大反撲，惡檢卻大升官，本該在上周公布的名單拖延至今，沒有意外，嗆聲被告「你給我試試看」的惡檢林俊言雀屏中選，賴清德總統顯然沒有把民意當一回事。

黃國昌說，民進黨就是決定要硬幹到底，同時也告訴所有司法人員只要「聽黨話、感黨恩、跟黨走，日子便會更紅火」，政治黑手伸入司法遭到人民唾棄，賴政府絲毫不知反省檢討；民眾黨不會懼怕，更不會屈服，民主法治絕不能被民進黨如此踐踏。

國民黨團書記長王鴻薇也表示，在民進黨政府威逼利誘下，司法離人民越來越遠，當這些不公不義繼續發生，民意的反噬只會越來越巨大。

法務部昨召開檢察官人事審議委員會，公布今年調升一審主任檢察官的廿四人名單，其中包括承辦京華城案的林俊言、唐仲慶等人，前者調升新北地檢署主任檢察官，後者則調升花蓮地檢署主任檢察官。

檢審委員兩周前從全國六十六人報名名單中選出缺額「一倍半」的卅六人入圍，再經鄭銘謙圈選。

台北地檢署名單受注目。新北地檢署的林俊言，多次在法庭被柯文哲點名不正訊問；唐仲慶除辦柯文哲外，還偵辦「超思蛋」案，前往花蓮地檢署履新前，可能結案；朱家蓉偵辦藍罷團連署不實案，聲押國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹，獲調派新北地檢署。

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