美憂過境打亂與中談判 賴總統出訪巴國生變

大罷免大失敗，身兼民進黨主席的賴清德總統尚未表態負起責任，卻已內外交迫。彭博社廿八日引述幾名知情人士報導，美國川普政府正討論是否允許賴清德總統下周按計畫過境美國，憂心此事可能打亂美國與中國大陸的貿易談判，以及川普與中國國家主席習近平的潛在峰會。

府宣布 賴近期無海外訪問安排

針對媒體詢及總統出訪事宜，總統府發言人郭雅慧昨天傍晚表示，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問之安排。日前巴拉圭總統公布賴總統訪巴行程，以及過境美國的安排恐全部告吹。這也是罕見總統在臨出訪前生變的訊息。

除了賴總統出訪生變，對於首波大罷免失利，民進黨內也湧現波濤。民進黨秘書長林右昌在上周六罷免結束記者會說，不要將罷免窄化為政黨行動，也不能被簡化為政黨勝負，並反問記者是否請辭「是什麼樣的問題？」昨天上午，林右昌突表示，民進黨身為執政黨責無旁貸，他身為黨秘書長，有任何做得不夠、不符合社會或支持者期待，有任何需要檢討的地方，自當由他來承擔一切責任，廿七日已當面向賴清德主席請辭。

促和解 在野籲卓揆率內閣總辭

但對於林右昌下台，在野認為民進黨「問題人物」不只一個，國民黨立委吳宗憲即點名賴清德應立即辭去民進黨主席，行政院長卓榮泰更要率內閣總辭，民進黨立法院黨團總召柯建銘也應辭去立委，為此次大罷免大失敗負責，才能促使台灣內部和解、共生，台灣民主方能往下掀開新的篇章。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌也表示，民進黨秘書長僅是對內職務，但對於整個國家跟人民的外部責任，豈是一個高階黨工辭職就能解決？呼籲賴總統啟動修補社會傷痕工作。

關於賴總統計畫出訪，彭博社七月稍早報導，賴預定八月四日過境紐約，同月十四日停留德州達拉斯，期間將訪問巴拉圭、瓜地馬拉和貝里斯等友邦。但知情人士說，台灣官員直到上周稍晚仍未能獲得美方對此行開綠燈，使賴總統出訪的計畫陷入混亂。

美猶豫 官員擔心川普對中讓利

知情人士稱，美方對允許賴總統此行猶豫不決，引起若干美台官員不安，這些官員擔心川普尋求會晤習近平之際，可能對中國做過多讓步。

美國過去就曾推遲這類行程，不過也可能提出替代時間表和中途停留地點。一名知情人士說，賴總統去年過境夏威夷和關島的計畫，就曾因拜登政府要求等到美國總統大選後再成行，而延後幾個月。