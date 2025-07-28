救災到一半又迎暴雨…國民黨轟黃偉哲慢半拍：有時間嗆災民沒時間救災

丹娜絲颱風重創後，部分地區尚未完全修復，台南有些地方至今沒有訊號，一名台南遊子返鄉將災區實況記錄下來，卻被台南市長黃偉哲大力駁斥，稱影片「完全不是事實」。國民黨今批評，救災進度仍嚴重落後又面臨暴雨襲擊，黃偉哲為何看到災區實況如此氣急敗壞？難道黃偉哲只有心情北上挺惡罷，卻沒耐心應對災民困境？

國民黨指出，台南一名外出遊子利用影片紀錄家鄉風災後情況，沒想到只是呈現事實，卻在27日被台南市政府公開點名指責，台南市長黃偉哲更跟進發文稱影片「完全不是事實」，說是傷害清潔隊員。首先，沒有人在指責清潔隊員；其次，風災時隔20天，仍需極大協助的災情現場更是事實。

國民黨表示，黃偉哲如此氣急敗壞，以市政府的力量公開指責市民的紀錄是錯誤偏頗資訊，是在掩蓋、還是在心虛自己無心救災、全力助惡罷的事實？

國民黨提到，除了救災不力，黃偉哲面對如今再次襲來的暴雨，更是到10時9分才宣布停班停課。簡直像是跟災民爭辯完就「安心睡」到10點，醒來發現台南淹成一片汪洋才急忙宣布，連網友也不禁苦問：「現在回去有船班嗎？」

國民黨表示，如此忽視市民境況，只有興致到處挺惡罷而無心力處理災情的市長，根本就是過去一年，民進黨全力搞惡罷而無心內政的寫照。呼籲民進黨放下政治鬥爭的心，在其位，謀其政，還給人民安定的日子。