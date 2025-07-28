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林右昌請辭 趙少康：賴清德不要一意孤行 趕快停止823罷免

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康表示，823大罷免不會成功，要罷團與民進黨放棄。記者曾原信／攝影
中廣前董事長趙少康表示，823大罷免不會成功，要罷團與民進黨放棄。記者曾原信／攝影

罷免失敗，民進黨秘書長林右昌今請辭。中廣前董事長趙少康表示，賴清德總統及民進黨維持一貫硬拗的習性，堅不認錯、絕不道歉，全部推到民間團體身上，如果真是這樣，民進黨沒有責任，林右昌又為什麼要辭職？

趙少康說，民進黨立院黨團總召柯建銘早就承認，去年一月十三日選完，兩天後的一月十五日，他和賴清德總統、行政院長卓榮泰三人幫就開始策畫大罷免。大家都知道，民間團體只是他們的御用工具而已。

趙少康表示，如今民間團體的大頭目「攻擊總司令」曹興誠既然宣布退出八二三的二次罷免，躲在幕後的賴總統就應該順勢下車，宣布民進黨追隨民間團體，不會介入八二三罷免活動。如果民間團體和民進黨都退出823罷免活動，那八二三罷免也就無疾而終了。

趙少康說，如果賴清德仍舊擇惡固執，冥頑不靈，則攻守雙方沒有選擇的餘地，只能拚命動員，舉辦各種造勢活動，勞民傷財、勞師動眾，徒然製造社會動盪、分裂對立，就連他也得到處奔波助講，賴清德把大家都折騰死了，真是何苦來哉？一切都在賴清德的一念之間。

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罷免 民進黨 國民黨 賴清德 趙少康 林右昌 柯建銘 曹興誠 卓榮泰

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