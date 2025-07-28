考量颱風、美國關稅 總統府：賴總統暫無出訪安排
本報系日前獨家報導，賴清德總統將於8月初訪問巴拉圭等三友邦，並過境美國紐約和達拉斯。對此，總統府發言人郭雅慧28日表示，一如過往，賴總統出訪的行程定案後，就會適時向各界報告；惟考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問之安排。
友邦巴拉圭總統貝尼亞曾宣布，賴總統將於8月訪問當地；此外，賴總統也將造訪瓜地馬拉、貝里斯，而去程過境美國紐約，回程則會過境德州達拉斯。據了解，外交部原本規劃建議預計3日出發，4日過境美本土，甚至一度有消息傳出可能延至8月中上旬。
日前傳出「賴清德預計8月4日過境紐約出席經文處酒會，美方料關切罷免失敗」一事，郭雅慧表示，相關報導訊息並不確實。賴總統出訪行程都需經過縝密規劃，一如過去，如果有確定安排，將會適時向國人公開說明。
郭雅慧28日重申，一如過往，賴總統出訪的行程定案後，就會適時向各界報告；惟考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問之安排。
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