台灣恐淪美中談判美讓步籌碼？彭博：川普政府爭論是否允許賴清德過境

川普政府內部正爭論是否讓中華民國總統賴清德下周過境美國，因為美方擔心此事可能使美中貿易談判，以及川普與習近平之間可能舉行的峰會節外生枝。

彭博資訊報導，賴清德計劃於8月4日過境紐約，往訪巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯，並於10天後返程時再過境達拉斯。據熟悉此事的人士表示，由於上周末台灣官員未能得到美方對口單位的同意，使這項行程陷入不確定之中。

美方的猶豫態度，已令一些美國官員及台灣官員不安，擔心川普會為了川習會而對中方做出太多讓步。川普政府正在聯繫美國各大企業的執行長，於今年稍晚可能的訪中行程中隨同川普前往。

總統府發言人李問表示，白宮及美國國務院不會在上班之外的時間，對台灣的要求表示看法；他指出，「任何這類說法純粹是依據不正確的資訊所做的猜測。總統府會在所有安排都獲得確認後，再公開宣布相關的計畫」。

美國之前就曾經將賴清德的過境行程延後，且提建議台灣方面安排其他的過境時程及地點。熟悉此事的人士表示，去年賴清德計劃過境夏威夷及關島，但應拜登政府的要求而將行程推遲數月，直到美國大選之後。

賴清德過境計畫的時間，恰恰是在外交的微妙時刻。美國財政部長貝森特與中國副總理何立峰本周一（28日）正在斯德哥爾摩進行貿易談判。預料雙方將延長貿易「休戰期」，且有助於為川普訪中鋪路。

川普若對賴清德過境一事有任何猶豫，都將引起華府各界擔憂美國本身的自主立場，是否淪為貿易戰的談判籌碼。

賴清德在去年台灣大選時，成為2000年以來得票率最低的總統當選人，可能被台灣及外界看弱；上周舉行的立委「大罷免」公投中，在野黨保住了所有的席位，也送給反對黨更多彈藥來推動本身主張，包括與大陸當維持較密切的關係。