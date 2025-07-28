大陸施壓東京合唱大賽「撤台灣國旗」 外交部怒斥蠻橫

台灣合唱團赴日參加東京國際合唱大賽，中國要求主辦方撤下台灣國旗、更改參賽名稱。外交部發言人蕭光偉今天表示，台灣團體過去6年都以「台灣」名義參賽，嚴厲譴責中方無理干預，以及全面打壓台灣參與國際的蠻橫行徑。

外交部發言人蕭光偉今天晚間表示，尼布恩合唱團、南投縣信義鄉希娜巴嵐國小、高雄市桃源區興中國小布鼓拉芙兒童藝術團、青韵合唱團、拿戶依&馬胎兒童合唱團以及八角塔男聲合唱團等6組合唱團，參加25日至27日舉辦的「第7屆東京國際合唱大賽」，期間中方竟蠻橫要求主辦單位撤下台灣國旗，並將參賽名義由「台灣（Taiwan）」改為「中華台北（Chinese Taipei）」。

蕭光偉說明，駐日本代表處於26日晚間接獲訊息後，就立即向主辦單位積極交涉，同時洽請「日華議員懇談會」會長古屋圭司於第一時間為台仗義執言。主辦單位最後決定，先撤下所有參賽國家的國旗，其次將參賽的名稱改為「中華台北」。

蕭光偉強調，音樂等文化交流活動本應跨越國界，且無涉政治。而據瞭解，過去6年台灣團體都是以「台灣」名義參賽，但是今年中方竟無理干預，更凸顯其全面打壓台灣參與國際的蠻橫行徑，外交部對此予以嚴厲譴責，同時也對主辦單位屈從中方要求，片面更改參賽名義，深表遺憾。

蕭光偉說，對於台灣合唱代表團在不畏中國施壓下，最後仍由高雄尼布恩合唱團勇奪東京合唱大賽金牌，展現台灣人民的堅強韌性，外交部要表達誠摯祝賀之意。

蕭光偉表示，中國在國際上對台灣打壓長期不斷，無所不在，外交部仍將持續致力捍衛台灣的國際空間，並持續積極深化台日各領域的交流合作，增進日本各界對台灣的支持及理解。