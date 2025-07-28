快訊

縣市不同調！ 嘉義市宣布：明天照常上班上課

嘉義縣也跟進！宣布停班停課 4縣市明天放假

8月出訪友邦生變？總統府：賴總統近日暫無海外訪問之安排

聽新聞
0:00 / 0:00

追殺柯文哲、黃呂錦茹檢察官全升官 王鴻薇批：司法大迫害大升官

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

法務部今天公布24名一審主任檢察官名單，承辦民眾黨前主席柯文哲京華城案的林俊言、唐仲慶，以及聲押國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的朱家蓉都升官。國民黨團書記長王鴻薇在臉書上痛批，無視外界對於司法信任低到谷底，繼續大迫害大升官，也讓「天下第一檢」臭名遠播。

王鴻薇表示，法務部今召開檢察官人事審議委員會，公布今年調升一審主任檢察官的24人名單，其中包括京華城案承辦檢察官林俊言、唐仲慶，以及聲押黃呂錦茹的朱家蓉，通通升官，無視外界對於司法信任低到谷底，外面大罷免大失敗，司法卻獨自升級，繼續大迫害大升官，值得一提的是這次引起社會高度爭議的台北地檢署竟然囊括6席，讓很多人都不能接受，也讓「天下第一檢」臭名遠播。

王鴻薇說，民進黨執政以來，掌握司法早就不是新聞，現任法務部長鄭銘謙在廉政署長任內發動偵查宜蘭縣長林姿妙涉貪案、北檢檢察長任內起訴新竹市長高虹安，之後受賴清德總統欽點升任法務部長。另一位檢察官盧慧珊是負責偵查、公訴高虹安涉貪案的檢察官，現在已經升任新北地檢署主任檢察官。

王鴻薇說，還有許慈健偵辦高虹安詐領助理費案後調升廉政處賄選查察科長，負責2024總統及立委查賄工作。廖建傑身為高虹安案的審判長，該案判決後已經從台北地院升至台中高等法院。

王鴻薇表示，現在追殺黃呂錦茹、追殺柯文哲的檢察官大升官，更是讓人嘆氣。反觀那些不聽話的檢察官，前台北地檢署檢察長林邦樑傳因偵辦高虹安涉貪案不力，被「明升暗降」至最高檢察署檢察官，最後失去辦案主導權。前桃園市長鄭文燦涉貪案的桃園地檢署檢察官陳嘉義，如今也捲入爭議中，在民進黨政府威逼利誘下，當司法離人民越來越遠。當這些不公不義繼續發生，民意的反噬只會越來越巨大。

編輯推薦

司法 檢察官 高虹安 王鴻薇 法務部 柯文哲 黃呂錦茹 京華城案

延伸閱讀

陳昭姿提釋放柯文哲為合作前提 綠委：難接受破壞司法

大罷免後黨主席選舉浮枱面？王鴻薇提醒還有「823」

大罷免後內閣改組？王鴻薇：不要有空降、酬庸

影／反罷免成功 王鴻薇：朝野有責任一起消弭對立

相關新聞

8月出訪友邦生變？總統府：賴總統近日暫無海外訪問之安排

本報系日前獨家報導，賴清德總統將於8月初訪問巴拉圭等三友邦，並過境美國紐約和達拉斯；總統府發言人郭雅慧表示，考量近日南部...

台灣恐淪美中談判美讓步籌碼？彭博：川普政府爭論是否允許賴清德過境

川普政府內部正爭論是否讓中華民國總統賴清德下周過境美國，因為美方擔心此事可能使美中貿易談判，以及川普與習近平之間可能舉行...

大陸施壓東京合唱大賽「撤台灣國旗」 外交部怒斥蠻橫

台灣合唱團赴日參加東京國際合唱大賽，中國要求主辦方撤下台灣國旗、更改參賽名稱。外交部發言人蕭光偉今天表示，台灣團體過去6...

追殺柯文哲、黃呂錦茹檢察官全升官 王鴻薇批：司法大迫害大升官

法務部今天公布24名一審主任檢察官名單，承辦民眾黨前主席柯文哲涉京華城案的林俊言、唐仲慶，以及聲押國民黨台北市黨部前主委...

大罷免「軍人」成焦點 藍綠各自出招真有影響？

第一波大罷免投票結束，24名國民黨立委與新竹市長高虹安，悉數以罷免失敗作收。國安議題是這場全球罕見「另類大選」的焦點，肩負國家安全第一線的軍人，成了各方爭相籠絡的對象，藍綠陣營都推出加薪方案。這些招式對於爭取軍系選票，有沒有發揮效果？ 另外，罷免投票前不久，國軍舉行天數破紀錄的漢光41號演習，又有賴清德總統面對災民，表示「救災不能只靠國軍」的爭議發言。對照罷免結果，這些事件是否對罷免的成敗造成影響？

竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

監察院今開記者會質疑，「竹北天坑案」該建案從民國96年拿到建照，規畫地上13層商場，卻可以連兩次重大變更，最後變地上32...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。