追殺柯文哲、黃呂錦茹檢察官全升官 王鴻薇批：司法大迫害大升官

法務部今天公布24名一審主任檢察官名單，承辦民眾黨前主席柯文哲涉京華城案的林俊言、唐仲慶，以及聲押國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹的朱家蓉都升官。國民黨團書記長王鴻薇在臉書上痛批，無視外界對於司法信任低到谷底，繼續大迫害大升官，也讓「天下第一檢」臭名遠播。

王鴻薇表示，法務部今召開檢察官人事審議委員會，公布今年調升一審主任檢察官的24人名單，其中包括京華城案承辦檢察官林俊言、唐仲慶，以及聲押黃呂錦茹的朱家蓉，通通升官，無視外界對於司法信任低到谷底，外面大罷免大失敗，司法卻獨自升級，繼續大迫害大升官，值得一提的是這次引起社會高度爭議的台北地檢署竟然囊括6席，讓很多人都不能接受，也讓「天下第一檢」臭名遠播。

王鴻薇說，民進黨執政以來，掌握司法早就不是新聞，現任法務部長鄭銘謙在廉政署長任內發動偵查宜蘭縣長林姿妙涉貪案、北檢檢察長任內起訴新竹市長高虹安，之後受賴清德總統欽點升任法務部長。另一位檢察官盧慧珊是負責偵查、公訴高虹安涉貪案的檢察官，現在已經升任新北地檢署主任檢察官。

王鴻薇說，還有許慈健偵辦高虹安詐領助理費案後調升廉政處賄選查察科長，負責2024總統及立委查賄工作。廖建傑身為高虹安案的審判長，該案判決後已經從台北地院升至台中高等法院。

王鴻薇表示，現在追殺黃呂錦茹、追殺柯文哲的檢察官大升官，更是讓人嘆氣。反觀那些不聽話的檢察官，前台北地檢署檢察長林邦樑傳因偵辦高虹安涉貪案不力，被「明升暗降」至最高檢察署檢察官，最後失去辦案主導權。前桃園市長鄭文燦涉貪案的桃園地檢署檢察官陳嘉義，如今也捲入爭議中，在民進黨政府威逼利誘下，當司法離人民越來越遠。當這些不公不義繼續發生，民意的反噬只會越來越巨大。