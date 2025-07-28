快訊

泰國與柬埔寨將立即且無條件停火 當地午夜0時生效

罷免全軍覆沒…呂秀蓮喊話賴清德「聽人民的聲音」 提改組人事、開國是會議

福源花生醬出包！ 桃園衛生局：再抽不同批黃麴毒素仍超標

威權時期遭不當刑求致死 後代家屬獲賠600萬元

中央社／ 台北28日電

權利回復基金會今天透過新聞稿指出，董事會日前通過57件生命或人身自由賠償金申請案及1件財產所有權被剝奪案件，總賠償金額超過新台幣1.36億元。其中，有被害者遭國軍無故羈押且不當刑求，慘死獄中，後代家屬獲600萬元賠償金。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會今天發布新聞稿，截至6月底為止，就威權統治時期國家不法行為致被害者生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2690件，其中2327件獲得賠償；名譽回復證書申請案，則已通過3504件；另外，財產所有權被剝奪案件方面，共受理318件、其中28件通過賠償，另有52件撤回、165件駁回。

基金會指出，董事長張文貞25日主持第2屆第6次董事及監察人會議，會中通過57件生命或人身自由賠償金申請案及1件財產所有權被剝奪案件，總賠償金額超過1.36億元。

案件部分，基金會說，此次通過的生命或人身自由受侵害案件中，有被害者遭國軍無故羈押，期間遭不當刑求致慘死獄中，也有被害者原於造船廠工作，國軍不當逮捕後行蹤不明，後於基隆附近海面發現被害者遺體並有槍殺痕跡，上述類型的國家不法行為致生命受侵害案件，依權利回復條例規定，經董事會決議賠償後代家屬600萬元。

此外，基金會指出，另有被害者遭關押多年、褫奪公權，並遭政府沒收土地等，經基金會調查事實及證據，決議金錢賠償被害者的後代繼承人

基金會表示，將主動聯繫並協助所有符合資格的受害人及其家屬，持續推動權利回復相關業務，盼藉由制度性賠償與名譽回復，撫平歷史創傷，深化轉型正義、回復被害者應有的權利，民眾如有相關需求也可致電基金會專線（02-8173-5000），或造訪基金會官方網站（https://rrf.org.tw/）。

編輯推薦

國軍 財產 創傷 繼承人 權利回復 轉型正義

延伸閱讀

「大都更時代」申請案暴增3倍！ 北市府三階段導入AI助審查

綠委林岱樺涉貪首開庭 僅傳1助理到庭

前綠委陳歐珀涉貪聲請延長羈押 法官今提解召開羈押庭

五月天低調行善！丹娜絲颱風重創南台灣 捐900萬救災

相關新聞

南台灣又泡水政府在哪？趙少康：死忠支持綠 「寵子」卻不肖

南台灣先前遭颱風重創，雲嘉南今又豪雨成災。中廣前董事長趙少康今發文祈福，他也質疑，南台灣又泡水，政府在哪裡？事先的防災處...

大罷免「軍人」成焦點 藍綠各自出招真有影響？

第一波大罷免投票結束，24名國民黨立委與新竹市長高虹安，悉數以罷免失敗作收。國安議題是這場全球罕見「另類大選」的焦點，肩負國家安全第一線的軍人，成了各方爭相籠絡的對象，藍綠陣營都推出加薪方案。這些招式對於爭取軍系選票，有沒有發揮效果？ 另外，罷免投票前不久，國軍舉行天數破紀錄的漢光41號演習，又有賴清德總統面對災民，表示「救災不能只靠國軍」的爭議發言。對照罷免結果，這些事件是否對罷免的成敗造成影響？

竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

監察院今開記者會質疑，「竹北天坑案」該建案從民國96年拿到建照，規畫地上13層商場，卻可以連兩次重大變更，最後變地上32...

立委盼先關注兒虐 時力籲速審《兒托法》

兒童托育服務法》通過後，家長聘用保母才有保障，呼籲朝野儘速排審！」時力主席王婉諭與新竹市議員林彥甫、蔡惠婷28日於立法院大門召開記者會，呼籲儘速排審《兒托法》，保障孩子安全與家長權益。林彥甫說，在居托中心找保母只會問到姓「名、電話，應儘速立法，讓家長進一步了解訪視紀錄與評價。

京華城案檢察官林俊言升官 黃國昌諷「跟黨走，日子更紅火」

承辦前台北市長柯文哲涉及的「京華城案」的台北地檢署檢察官林俊言，今天獲圈選升任新北地檢署主任檢察官。民眾黨立法院黨團總召...

陳昭姿拋綠白合 藍嘆：賴總統走對抗路線朝野難合作

首波大罷免被外界認為是大失敗，民眾黨立委昨拋有條件「綠白合」，開放議題合作。國民黨立委吳宗憲表示，為了國家，不要說綠白，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。