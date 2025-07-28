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牽涉層面廣…立法院今審查「行政區劃法」 要求內政部一週內提報告

中央社／ 台北28日電

立法院內政委員會今天審查「行政區劃法草案」，多位立委認為，行政區劃牽涉層面廣，內政部應儘速提出版本；內政部表示，已將草案送到行政院審查。內政委員會召委牛煦庭要求內政部，一週內彙整政院版與立委提案版的差異。

依地方制度法規定，直轄市、縣（市）、鄉（鎮、市）及區之新設、廢止或調整，「依法律規定行之」，但現行法沒有相關規範。從民國81年起，內政部推動行政區劃相關立法工作，曾6度報經行政院函送立法院審議，但都未完成立法。

內政委員會今天繼續審查「行政區劃法」草案，邀內政部次長吳堂安列席，進行大體討論。目前共有國民黨立委牛煦庭、邱鎮軍所提的2版本草案。

民進黨立委張宏陸說，這不只牽涉到經費問題，還要考量人民生活的便利性、歷史背景等，這件事還是要做，但不可能一次到位，應分階段進行。修法會影響到很多人，例如戶籍資料都要改，花的可能是新台幣幾十億元、上百億元的事，要多花時間討論。

民進黨立委王美惠表示，行政區劃涉及許多不同部會，也可能改變選區，以及國家整體國土規劃等，行政院曾6度送出草案卻未完成立法，顯示仍存在許多問題。目前立法院有2個立委版本，她關注內政部就過去有爭議部分是否已進行溝通，行政院版進度如何。

國民黨立委許宇甄說，全台灣的行政區規模差異懸殊，人口、土地面積、產業能量、交通發展的差距極大，行政區劃必須符合實際需求，希望內政部盡快提出對應版本，才能討論聚焦。

無黨籍立委高金素梅表示，行政區劃不應該只是人口、面積、地理的分配，要正視歷史正義、文化脈絡、族群發展基本需求，原住民族集體生活型態、語言、文化不能被忽視、切割。

吳堂安說，行政院5月29日、7月1日曾召開審查會議，內政部檢視條文、修正後，7月9日已將草案送到行政院，名稱為「行政區劃程序法」。行政區劃要考量的包括轄區人口、成長趨勢、自然及人文合理性等，也會盤整人文歷史脈絡、經濟發展、環境倫理等重要因素。

內政委員會召委、國民黨立委牛煦庭最後要求，內政部應將政院版草案與立委提案版的差異，一週內彙整完畢並提交，作為後續排案參考，希望政院版草案加速進行，如果真的等不到，就會提早進入逐條審查。

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