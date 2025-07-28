竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

第一波大罷免投票結束，24名國民黨立委與新竹市長高虹安，悉數以罷免失敗作收。國安議題是這場全球罕見「另類大選」的焦點，肩負國家安全第一線的軍人，成了各方爭相籠絡的對象，藍綠陣營都推出加薪方案。這些招式對於爭取軍系選票，有沒有發揮效果？ 另外，罷免投票前不久，國軍舉行天數破紀錄的漢光41號演習，又有賴清德總統面對災民，表示「救災不能只靠國軍」的爭議發言。對照罷免結果，這些事件是否對罷免的成敗造成影響？

2025-07-28 15:41