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竹北天坑建案13樓變32樓！ 監院批重大違失 新竹縣府回應了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
監察院今開記者會質疑，並宣布糾正新竹縣府，此圖為該建案正在施工中。記者郭政芬／攝影
監察院今開記者會質疑，並宣布糾正新竹縣府，此圖為該建案正在施工中。記者郭政芬／攝影

監察院今開記者會質疑，「竹北天坑案」該建案從民國96年拿到建照，規畫地上13層商場，卻可以連兩次重大變更，最後變地上32層、890戶住商混合建築，其中有多項重大違失，宣布糾正新竹縣政府。

監察院針對新竹縣竹北市「豐采520」建案提案糾正新竹縣府，認為竹縣府處理過程存在瑕疵。新竹縣政府今天下午說明，感謝監察院與監委提案指出此案在審議、變更等多項過程出現制度面的闕漏，縣府從始至終秉持依法行政，更重視監察院的糾正，同時建議並懇請內政部國土署協助讓法規層面更為明確，以利地方政府依循。

新竹縣政府表示說明內容如下：第一、依法公民團體可提陳情意見，供都委會審查，都委會專案小組作成保留的建議，並非結論不予同意，縣府行政人員為都市計畫幕僚單位，無權表達不予同意。用途與回饋方式、時機等，均為都委會大會審議。

第二、此案歷次復工皆依法規經第三方專業技師公會鑑定、開挖，確認公共安全無虞才行復工。三、此案搶險後於今年初復工，同樣歷經第三方專業技師公會鑑定結果，確認搶險完成後，各項監測數據均到位無虞。第四、此案建照變更程序均依照中央建築主管機關規定辦理，變更申請符合規定。

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