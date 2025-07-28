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南台灣又泡水政府在哪？趙少康：死忠支持綠 「寵子」卻不肖

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。記者林伯東／攝影
中廣前董事長趙少康。記者林伯東／攝影

南台灣先前遭颱風重創，雲嘉南今又豪雨成災。中廣前董事長趙少康今發文祈福，他也質疑，南台灣又泡水，政府在哪裡？事先的防災處置跟後續復舊讓人不敢置信，虧得南部民眾大多死忠支持民進黨，把黨當成親生子，卻被賴清德輕視，真的是「寵子不肖」。

趙少康指出，竹節草颱風意外復活，引進大型低壓帶，南台灣再度暴雨成災，丹納斯颱風帶來的災情還沒完全恢復，豪大雨又來，雲嘉南民眾真是辛苦了。今一大早雲嘉南再度豪雨成災，多個地區緊急停班停課，新聞畫面傳來後壁等地的淹水災情，可以想見這場雨對南部農漁民將再度帶來重大損失，辛苦一整年的收穫可能毀於一旦，實在讓人不捨。

趙少康說，丹納斯颱風都離開快一個月了，南部還有居民的屋頂沒修復，部分地區沒有第四台、沒有網路、沒有通訊，復耕的蔬菜還沒採收上市，這場雨又來，再度帶來農損，北部菜價也居高不下。

趙少康說，天地不仁，讓南部屋漏偏逢連夜雨，台灣還呈現無政府狀態，虧得南部民眾大多死忠支持民進黨，把黨當成親生子，卻被賴清德輕視，又要老人家自己爬屋頂蓋帆布，又質疑災民沒手機訊號，真的是「寵子不肖」。

他質疑，極端氣候下，即使全年降雨量沒有明顯變化，但是強降雨頻率越來越高，雨下得這麼急，超過防洪系統負荷能力可以理解，政府事先的防災處置跟後續復舊卻讓人不敢置信。726大惡罷結束了，賴清德的期中考拿了零分。如果再不苦民所苦、傾聽民意，當人民連安居樂業都不可求，那反抗就是義務。

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