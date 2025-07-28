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曹興誠點名傅崐萁等「四人幫」將給台灣帶來禍害

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
「反共護台聯盟」發起人曹興誠。記者林伯東／攝影
「反共護台聯盟」發起人曹興誠。記者林伯東／攝影

反共護台志工聯盟志工曹興誠今天表示，大罷免失敗預見國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨立委徐巧芯、民眾黨主席黃國昌和網紅「館長」陳之漢等由中共中央政治局常委王滬寧操控的台灣「四人幫」崛起，「會給台灣帶來怎樣的禍害，大家拭目以待」。

曹興誠指出，中國共產黨已故領導人毛澤東發動「文革」時，支持利用了「四人幫（王洪文、張春橋、江青和姚文元）」，煽動無數中、大學生，稱其為「紅衛兵」，以「革命無罪、造反有理」，「破四舊」，「砸爛牛鬼蛇神」等口號，對無數個人和家庭進行無法無天的「打，砸、搶、鬥」，連其國家主席劉少奇都被迫害致死。

他說，直到1976年毛澤東死亡，四人幫旋即被捕，以後全部死於獄中。紅衛兵被利用完後，都被騙到鄉下種田挑糞，輟學務農。

曹興誠認為，這次大罷免功敗垂成以後，可以預見台灣興起了新的四人幫，傅崐萁為首，名言是「逆我者亡、順我者昌」，其次是徐巧芯，名言是「佛擋殺佛、血流成河」，再來是黃國昌，念是「原則是屁，拿我怎樣」，最後一位是館長，他的幹話是：「我愛中國，X你XX」。

他說，毛澤東的四人幫，讓中國生靈塗炭，陷入「十年浩劫」；這次由王滬寧操控出來的台灣四人幫，會給台灣帶來怎樣的禍害，請大家拭目以待。

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罷免 曹興誠 傅崐萁 徐巧芯 黃國昌 陳之漢

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