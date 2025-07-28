京華城案檢察官林俊言升官 黃國昌諷「跟黨走，日子更紅火」

承辦前台北市長柯文哲涉及的「京華城案」的台北地檢署檢察官林俊言，今天獲圈選升任新北地檢署主任檢察官。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民意在第一波大惡罷大反撲，惡檢林俊言卻雀屏中選、大升官，賴清德總統顯然沒有把民意當一回事，並諷林俊言的升官是「聽黨話、感黨恩、跟黨走，日子便會更紅火」。

法務部今天召開檢察官人事審議委員會，公布今年調升一審主任檢察官24人名單，其中包括承辦「京華城案」的林俊言、唐仲慶等人，前者調升新北地檢署主任檢察官，後者則調升花蓮地檢署主任檢察官，台北地檢署以6人上榜成為本次最大贏家。

黃國昌稍早在臉書發文表示，民意大反撲，惡檢卻大升官，原定上周公布的新任一審主任檢察官因為「未知原因」拖到至今，嗆聲被告「你給我試試看」的惡檢林俊言沒有意外的雀屏中選，如今高升新北地檢署主任檢察官。

黃國昌說，賴總統顯然沒有把民意的怒火當一回事，民進黨就是決定要硬幹到底，同時也告訴所有司法人員只要「聽黨話、感黨恩、跟黨走，日子便會更紅火」，政治黑手伸入司法遭到人民唾棄，賴政府絲毫不知反省檢討，民眾黨不會懼怕更不會屈服，民主法治絕不能被民進黨如此踐踏。