快訊

大豪雨狂炸雨區再擴大！12縣市豪大雨特報 恐一路下到明晚

泰國曼谷生鮮市場傳大規模槍擊 警方：已知至少6死

魏如萱認了姐弟戀！駁當小三介入小21歲Ian「從未想傷害誰」

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案檢察官林俊言升官 黃國昌諷「跟黨走，日子更紅火」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者杜建重／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者杜建重／攝影

承辦前台北市長柯文哲涉及的「京華城案」的台北地檢署檢察官林俊言，今天獲圈選升任新北地檢署主任檢察官。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民意在第一波大惡罷大反撲，惡檢林俊言卻雀屏中選、大升官，賴清德總統顯然沒有把民意當一回事，並諷林俊言的升官是「聽黨話、感黨恩、跟黨走，日子便會更紅火」。

法務部今天召開檢察官人事審議委員會，公布今年調升一審主任檢察官24人名單，其中包括承辦「京華城案」的林俊言、唐仲慶等人，前者調升新北地檢署主任檢察官，後者則調升花蓮地檢署主任檢察官，台北地檢署以6人上榜成為本次最大贏家。

黃國昌稍早在臉書發文表示，民意大反撲，惡檢卻大升官，原定上周公布的新任一審主任檢察官因為「未知原因」拖到至今，嗆聲被告「你給我試試看」的惡檢林俊言沒有意外的雀屏中選，如今高升新北地檢署主任檢察官。

黃國昌說，賴總統顯然沒有把民意的怒火當一回事，民進黨就是決定要硬幹到底，同時也告訴所有司法人員只要「聽黨話、感黨恩、跟黨走，日子便會更紅火」，政治黑手伸入司法遭到人民唾棄，賴政府絲毫不知反省檢討，民眾黨不會懼怕更不會屈服，民主法治絕不能被民進黨如此踐踏。

編輯推薦

主任 檢察官 黃國昌

延伸閱讀

罷免失敗衛福部次長竟稱「剿匪不是一次成功」黃國昌：還適任政務官？

大惡罷後綠白重建關係？ 黃國昌：賴總統要向全民道歉

羅智強、黃國昌合體騎車謝選民 嘆台灣「腥風血雨、刀刀索命」半年

罷免開票結果／賴總統指非某方勝利或失敗 黃國昌嗆「把人民當笨蛋」

相關新聞

南台灣又泡水政府在哪？趙少康：死忠支持綠 「寵子」卻不肖

南台灣先前遭颱風重創，雲嘉南今又豪雨成災。中廣前董事長趙少康今發文祈福，他也質疑，南台灣又泡水，政府在哪裡？事先的防災處...

曹興誠點名傅崐萁等「四人幫」將給台灣帶來禍害

反共護台志工聯盟志工曹興誠今天表示，大罷免失敗預見國民黨立院黨團總召傅崐萁、國民黨立委徐巧芯、民眾黨主席黃國昌和網紅「館...

京華城案檢察官林俊言升官 黃國昌諷「跟黨走，日子更紅火」

承辦前台北市長柯文哲涉及的「京華城案」的台北地檢署檢察官林俊言，今天獲圈選升任新北地檢署主任檢察官。民眾黨立法院黨團總召...

影／盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」 他讚：有總統的格調

針對盧秀燕感謝民眾黨「沒有你們，我們做不到！」，民眾黨中央委員江和樹上午稱讚盧「有總統的格調」，2026、2028更要合...

立委盼先關注兒虐 時力籲速審《兒托法》

兒童托育服務法》通過後，家長聘用保母才有保障，呼籲朝野儘速排審！」時力主席王婉諭與新竹市議員林彥甫、蔡惠婷28日於立法院大門召開記者會，呼籲儘速排審《兒托法》，保障孩子安全與家長權益。林彥甫說，在居托中心找保母只會問到姓「名、電話，應儘速立法，讓家長進一步了解訪視紀錄與評價。

陳昭姿拋綠白合 藍嘆：賴總統走對抗路線朝野難合作

首波大罷免被外界認為是大失敗，民眾黨立委昨拋有條件「綠白合」，開放議題合作。國民黨立委吳宗憲表示，為了國家，不要說綠白，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。