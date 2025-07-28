立委盼先關注兒虐 時力籲速審《兒托法》

《兒童托育服務法》通過後，家長聘用保母才有保障，呼籲朝野儘速排審！」時力主席王婉諭與新竹市議員林彥甫、蔡惠婷28日於立法院大門召開記者會，呼籲儘速排審《兒托法》，保障孩子安全與家長權益。林彥甫說，在居托中心找保母只會問到姓「名、電話，應儘速立法，讓家長進一步了解訪視紀錄與評價。

保母資訊很不透明

時代力量黨主席王婉諭表示，罷免的高投票率，顯示民眾關心的不只政治，還有台灣的未來。她指出，《兒童托育服務法》在6月的時候已送入立法院，法案中規範包括建立保母計點、評鑑制度，還有將監視器畫面上傳雲端，並將許多以前未具法律的規定法制化，強化對兒虐的保護，「罷免結束後就應該儘速審查！」

「《兒托法》目前僅審查約5分之1，盼對孩子的保障能儘速過關！」王婉諭強調，30與31日衛環委員會尚未決定議程，呼籲民進黨的召委劉建國儘速排審《兒童托育服務法》。同黨的新竹市議員林彥甫指出，他與太太之前打給居家托育中心想要找保母，結果居托中心只有轉介保母的姓名與電話，「然後就沒有了。」

地方要有「監管雲」

林彥甫指出，事後他們還要自己打電話給保母，或是多邊打探保母評價，資訊相當不公開，盼儘速審查《兒童托育服務法》，該法通過後才能公開保母的訪視或違規紀錄。另外，他也希望修法時明定居托中心角色與職責，避免球員兼裁判，另外也要增加訪視保母的人力，目前1個訪視員要顧60位保母，負擔相當沉重。

同黨議員蔡惠婷也說，2023年底有新竹男嬰疑似因托育人員疏失被熱水燙傷，家屬要求調閱監視器卻被告知設備故障，雖然新竹市有鼓勵裝設監視器，但並未推動影像雲端備份，無法確保事故發生後有證據可查，《兒托法》雖有監視器影響備份規定，也應要求地方建置「監管雲」，並編列預算。

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