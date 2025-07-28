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朝野組聯合政府？藍委：不太可能

中央社／ 台北28日電

國民黨反罷成功，在野呼籲內閣改組，對於外界建議聯合政府，國民黨立委徐巧芯今天說，不太可能，以總統賴清德過去的個性，不論民眾黨還是國民黨，應該沒人想組聯合政府。

挺過罷免的徐巧芯今天受訪表示，社會已歷經太多政治鬥爭，但相信人民善良，願再給執政黨一次機會，呼籲賴總統珍惜此刻、放下鬥爭，抱持開朗的態度看待這件事。

國民黨智庫副執行長凌濤透過臉書表示，賴總統有3個當務之急，包括內閣不能等關稅及823結果，必須立即改組；選後最佳時機團結台灣，「團結十講」不能不講；國家施政必須順應新民意。

凌濤說，國民黨主席朱立倫多次主張面對關稅議題，應普發現金1萬，還稅於民；總預算、財劃法、地方政府法定補助款，都應停止釋憲附議，一併放行；司法檢調體系應立即檢討，不應繼續押人取供，回復一般依法偵辦流程。

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