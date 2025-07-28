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普發現金提覆議與否 吳思瑤：尊重政院最終決定

中央社／ 台北28日電

726罷免投票落幕，外界關注行政院是否會對普發現金新台幣1萬元的特別條例提覆議，在野立委揚言只要提覆議，絕對否決。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，尊重行政院最終決定，民進黨團支持行政院提出覆議與否的決定。

立法院日前通過特別條例，新增普發現金新台幣1萬元。政院人士指出，行政院22日已收到立法院制定「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」函文，研議內容後會依憲法規範及精神採取下一步作為。

對於是否普發現金，吳思瑤今天在立法院受訪時表示，尊重行政院最終決定，而31日為是否提覆議的最後期限，民進黨團會支持行政院提出覆議與否的決定。

吳思瑤認為，憲法原則不會因為一場民主選舉的結果而打折，尊重行政院最後的判斷，但如果動輒用立法權來增加政府預算支出，甚至舉債發現金，此作法若成為常態，要思考這對國家財政造成的負擔。

吳思瑤說，還有幾天的時間，相信行政院會作出妥適決定，就算最後提出覆議，也是合法、合憲的程序，至於立法院是否接受、結果如何，執政團隊得要去面對。

此外，行政院日前收到立法院制定「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」函文，研議內容後會依憲法規範及精神採取下一步作為，國民黨立委徐巧芯說，覆議無助於民主發展，反而背離了選民託付；賴總統不是說要更大的民主嗎，一票票印章已經決定民意，希望政府能傾聽。

徐巧芯表示，在全球面對美國關稅戰的影響下，台灣目前仍不清楚知道最終稅率為何、以及未來可能要承受的損失為何，普發現金是重要的因應方式，許多東亞國家也在推行現金普發措施，順應國際趨勢與民生需求，呼籲執政黨審慎考慮，不要只看政治，多關心民生。

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