陳昭姿拋綠白合 藍嘆：賴總統走對抗路線朝野難合作

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聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲表示，朝野本該合作，最近保護幼童的法案，執政黨面對在野黨所提的就是不想通過，這樣又怎麼合作？圖／本報資料照片
國民黨立委吳宗憲表示，朝野本該合作，最近保護幼童的法案，執政黨面對在野黨所提的就是不想通過，這樣又怎麼合作？圖／本報資料照片

首波大罷免被外界認為是大失敗，民眾黨立委昨拋有條件「綠白合」，開放議題合作。國民黨立委吳宗憲表示，為了國家，不要說綠白，藍綠都可合，但執政黨對在野黨所提法案就是不願通過。另外有關聯合政府，眾多國民黨立委都說基本上不太可能，應該也沒人想跟賴政府組。

陳昭姿昨於社群發文，指民進黨若重整態度釋出善意，包括立即釋放民眾黨前主席柯文哲、接受國會改革法案通過的事實，還有加速通過延宕多年的代理孕母法案，屆時綠白關係就能開放議題合作。

吳宗憲表示，台灣本來就是要需要，尤其現在碰到這麼多國際上的問題，民進黨卻整天在台灣內找戰犯，所以真心希望朝野能合作，不要說綠白，只要是為了國家，藍綠都能合作，但看到最近保護幼童的法案，執政黨面對在野黨所提的就是不想通過，這樣又怎麼合作？

外界也關心賴政府是否會組聯合政府，包含藍綠白大聯合政府，或綠白聯合政府。吳宗憲認為，本來就要朝野合作，但民進黨這段時間不斷追殺，釋放柯文哲沒那麼簡單，這整個問題也沒那麼簡單，賴總統現在就是要走對抗，相信民眾黨沒有那麼傻去相信民進黨。

國民黨立委徐巧芯也說，以賴總統個性，要組聯合政府基本上不可能，且不管民眾黨或國民黨，應該也沒人想跟賴政府組聯合政府。她也說，重點是賴總統要放下鬥爭，回歸民生跟民意，相信所有百姓，或至少國民黨，會持開放態度來看待。

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